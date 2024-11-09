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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - ГКС Катовице
Краковия - ГКС Катовице: обзор матча 09 ноября 2024
Краковия
09.11.2024, суббота, 16:45
Польша. Экстракласа, 15 тур
3 : 4
Завершен
ГКС Катовице
45+3'
М. Майгаард
70'
М. Майгаард
90+3'
Б. Каллман
15'
M. Mak
39'
M. Mak
62'
A. Blad
90+7'
С. Милевски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - ГКС Катовице
90'
+10
Желтая карточка
A. Blad
Желтая карточка
А. Аль-Аммари
90'
+10
Желтая карточка
А. Хосконен
90'
+10
Желтая карточка
Г. Раваш
90'
+8
90'
+7
ГОЛ! 3:4!
С. Милевски
Пас отдал
М. Ковальчик
90'
+4
Замена
M. Marzec
️️️️
Х. Галан
ГОЛ! 3:3!
Б. Каллман
Пас отдал
B. Biedrzycki
90'
+3
83'
Замена
С. Милевски
️️️️
M. Mak
82'
Желтая карточка
M. Mak
Замена
M. Bochnak
️️️️
П. Соколовски
81'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
72'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
Я. Югаш
72'
ГОЛ! 2:3!
М. Майгаард
70'
62'
ГОЛ! 1:3!
A. Blad
Пас отдал
O. Repka
52'
Желтая карточка
S. Bergier
50'
Желтая карточка
L. Klemenz
ГОЛ! 1:2!
М. Майгаард
45'
+3
39'
ГОЛ! 0:2!
M. Mak
Желтая карточка
П. Соколовски
29'
28'
Замена
S. Bergier
️️️️
А. Зрелак
15'
ГОЛ! 0:1!
M. Mak
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
20
Миккель Майгаард
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
99
Адам Зрелак
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
Patryk Janasik
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
25
Łukasz Trepka
ЦЗ
74
Якуб Антчак
ЛВ
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
3-3-1-3
23
Раваш
25
Какабадзе
25
Югаш
27
Хосконен
20
Олафссон
88
Соколовски
27
Сковгор
8
14
Хасич
9
Каллман
20
Майгаард
3-4-3
1
4
Ендрых
6
30
Червински
6
77
Ковальчик
23
Василевский
10
99
Зрелак
11
8
Галан
25
Югаш
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
25
Югаш
20
Олафссон
22
22
20
Олафссон
10
ван Бурен
10
ван Бурен
88
Соколовски
17
17
88
Соколовски
8
Галан
17
17
8
Галан
10
22
Милевски
22
Милевски
10
99
Зрелак
99
99
99
Зрелак
Остались в запасе
Краковия
ГКС Катовице
13
Sebastian Madejski
ВР
21
Яни Атанасов
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
25
Łukasz Trepka
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
21
Яни Атанасов
ОП
11
Fabian Bzdyl
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
13
Bartosz Jaroszek
ЦЗ
25
Łukasz Trepka
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
21
Bartosz Baranowicz
ЦП
74
Якуб Антчак
ЛВ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Краковия - ГКС Катовице
4
4
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
416
385
Сейвы
3
1
Точность передач %
79
74
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Посещаемость:
10679
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