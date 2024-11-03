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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Легия - Видзев
Легия - Видзев: обзор матча 03 ноября 2024
Легия
03.11.2024, воскресенье, 22:15
Польша. Экстракласа, 14 тур
2 : 1
Завершен
Видзев
36'
Б. Капустка
87'
П. Вшолек
41'
С. Керк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Легия - Видзев
Желтая карточка
Б. Капустка
90'
+1
Замена
M. Szczepaniak
️️️️
К. Чодина
90'
Замена
П. Кун
️️️️
Р. Винагре
90'
ГОЛ! 2:1!
П. Вшолек
Пас отдал
Ю. Челхака
87'
Замена
Ж. Нсаме
️️️️
М. Гуал
75'
Желтая карточка
С. Капуади
70'
66'
Замена
С. Хамулич
️️️️
С. Керк
66'
Замена
Х. Гонг
️️️️
J. Sypek
66'
Замена
J. Łukowski
️️️️
K. Cybulski
Замена
Ю. Челхака
️️️️
Р. Августиняк
66'
Замена
W. Urbański
️️️️
Лукиньяс
66'
54'
Желтая карточка
J. Sypek
41'
ГОЛ! 1:1!
С. Керк
Пас отдал
F. Álvarez
ГОЛ! 1:0!
Б. Капустка
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
25
Каспер Тобиаш
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
12
Радован Панков
ЦЗ
3
Стив Капуади
ЦЗ
8
Рафал Августиняк
ОП
11
Каспер Чодина
ЦП
82
Лукиньяс
АП
67
Бартош Капустка
(К)
АП
25
Рея Морисита
ПВ
22
Павел Вшолек
ПВ
28
Марк Гуал
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
78
Kamil Cybulski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Легия
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
23
Патрик Кун
ЛП
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
53
Wojciech Urbański
ЦП
16
Юрген Челхака
ЦП
17
Mateusz Szczepaniak
ЦП
17
Жан-Пьер Нсаме
ЦФ
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
10
Саид Хамулич
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
3-1-1-3-2
25
Тобиаш
19
Винагре
3
Капуади
12
Панков
8
Августиняк
11
Чодина
82
Лукиньяс
67
Капустка
22
Вшолек
28
Гуал
25
Морисита
3-1-4-2
12
Гикевич
4
62
Кастрати
2
Козловски
6
Шеху
15
Рондич
37
Керк
10
78
15
7
19
Винагре
23
Кун
23
Кун
19
Винагре
82
Лукиньяс
53
53
82
Лукиньяс
8
Августиняк
16
Челхака
16
Челхака
8
Августиняк
11
Чодина
17
17
11
Чодина
28
Гуал
17
Нсаме
17
Нсаме
28
Гуал
78
14
14
78
7
18
Гонг
18
Гонг
7
37
Керк
10
Хамулич
10
Хамулич
37
Керк
Остались в запасе
Легия
Видзев
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
Главный тренер
Гонсалу Фейо
31
Mikołaj Biegański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
87
Габриэль Кобыляк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Ян Зиолковски
ЦЗ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
21
Pawel Kwiatkowski
ЦЗ
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
Главный тренер
Гонсалу Фейо
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Легия - Видзев
2
1
Всего ударов по воротам
18
7
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
3
Нарушения
20
9
Офсайды
2
0
Количество передач
483
414
Сейвы
2
4
Точность передач %
83
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Легия
- : -
29.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
0 : 1
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Войска Польского
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