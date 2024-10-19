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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Лех
Краковия - Лех: обзор матча 19 октября 2024
Краковия
19.10.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 12 тур
0 : 2
Завершен
Лех
53'
М. Ишак
57'
П. Валемарк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Лех
90'
+1
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Козубал
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
М. Майгаард
79'
74'
Замена
М. Пингот
️️️️
Б. Саламон
71'
Замена
А. Ба Луа
️️️️
П. Валемарк
71'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Соуза
Замена
Я. Атанасов
️️️️
П. Соколовски
70'
Замена
M. Bochnak
️️️️
А. Хасич
65'
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
65'
57'
ГОЛ! 0:2!
П. Валемарк
Пас отдал
М. Ишак
53'
ГОЛ! 0:1!
М. Ишак
Пас отдал
А. Соуза
46'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Д. Хотич
44'
Желтая карточка
А. Соуза
38'
Желтая карточка
А. Милич
23'
Желтая карточка
Р. Муравски
Желтая карточка
В. Гицэ
22'
Желтая карточка
О. Какабадзе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
18
Бартош Саламон
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Краковия
26
Jakub Burek
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
72
Oskar Lachowicz
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
27
Wojciech Monka
ЦЗ
24
Филип Ягелло
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
26
Ian Hoffman
ЦФ
4-1-1-1-3
23
Раваш
20
Олафссон
27
Хосконен
5
Гицэ
25
Какабадзе
88
Соколовски
8
10
ван Бурен
14
Хасич
20
Майгаард
9
Каллман
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
18
Саламон
43
Козубал
22
Муравски
10
Хотич
10
Валемарк
77
Соуза
9
Ишак
88
Соколовски
21
Атанасов
21
Атанасов
88
Соколовски
20
Олафссон
22
22
20
Олафссон
20
Майгаард
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
20
Майгаард
14
Хасич
17
17
14
Хасич
18
Саламон
55
Пингот
55
Пингот
18
Саламон
77
Соуза
24
Ягелло
24
Ягелло
77
Соуза
10
Валемарк
50
Ба Луа
50
Ба Луа
10
Валемарк
43
Козубал
8
Голизаде
8
Голизаде
43
Козубал
10
Хотич
18
Фиабема
18
Фиабема
10
Хотич
Остались в запасе
Краковия
Лех
26
Jakub Burek
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
26
Jakub Burek
ВР
3
Oskar Wojcik
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
72
Oskar Lachowicz
ЦП
77
Patryk Janasik
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Краковия - Лех
2
3
Всего ударов по воротам
5
17
Удары в створ
1
7
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
17
17
Офсайды
1
1
Количество передач
295
603
Сейвы
4
1
Точность передач %
73
84
Удары мимо ворот
2
2
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
0
11
Удары из-за пределов штрафной
5
6
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 2
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Jaroslaw Przybyl, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
Новости команд
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