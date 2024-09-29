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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Пяст - Ягеллония
Пяст - Ягеллония: обзор матча 29 сентября 2024
Пяст
29.09.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 10 тур
0 : 1
Завершен
Ягеллония
32'
К. Хансен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пяст - Ягеллония
Желтая карточка
Х. Феликс
87'
Замена
S. Mucha
️️️️
P. Dziczek
86'
79'
Замена
А. Пулулу
️️️️
A. Rybak
Замена
A. Katsantonis
️️️️
Ф. Пясецки
77'
74'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
M. Villar Miki
74'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
К. Хансен
Желтая карточка
I. Drapinski
70'
Замена
M. Szczepański
️️️️
M. Chrapek
68'
Замена
М. Росолек
️️️️
Д. Кадзиор
68'
68'
Замена
J. Kubicki
️️️️
М. Листковски
68'
Замена
Т. Силва
️️️️
Х. Имас
65'
Желтая карточка
Т. Романчук
32'
ГОЛ! 0:1!
К. Хансен
Пас отдал
M. Villar Miki
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Ягеллония
50
Славомир Абрамович
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
72
Матеуш Скшипчак
ЦЗ
99
Кристоффер Хансен
ЛВ
6
Тарас Романчук
(К)
ОП
77
Peter Kováčik
ЦП
11
Хесус Имас
АП
51
Alan Rybak
ЦФ
23
Miguel Villar Miki
ЦФ
29
Марчин Листковски
ЦФ
26
Адриан Дигес
ЦФ
Главный тренер
Адриан Семенец
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
77
Szczepan Mucha
ЦП
30
Miłosz Szczepański
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Ягеллония
1
Макс Стриек
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
9
Афимико Пулулу
ЛВ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
82
Томас Силва
ЦП
14
Jarosław Kubicki
ЦП
2-3-5
26
Плах
11
Пырка
3
20
92
Кадзиор
6
5
9
Пясецки
16
4
7
Феликс
2-1-1-2-4
50
Абрамович
72
Скшипчак
8
Моутинью
6
Романчук
77
11
Имас
99
Хансен
26
Дигес
29
Листковски
23
51
16
77
77
16
6
30
30
6
9
Пясецки
10
10
9
Пясецки
92
Кадзиор
7
Росолек
7
Росолек
92
Кадзиор
23
3
Стойинович
3
Стойинович
23
11
Имас
82
Силва
82
Силва
11
Имас
29
Листковски
14
14
29
Листковски
51
9
Пулулу
9
Пулулу
51
99
Хансен
21
Чурлинов
21
Чурлинов
99
Хансен
Остались в запасе
Пяст
Ягеллония
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Адриан Семенец
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
26
Тихомир Костадинов
ЦП
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Стриек
ВР
16
Jetmir Haliti
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
2
Cezary Polak
ЦП
Главный тренер
Александар Вукович
Главный тренер
Адриан Семенец
Статистика матча Пяст - Ягеллония
2
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
23
13
Офсайды
2
2
Количество передач
437
494
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
4
0
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 13 тур
Вечиста
1 : 3
31.10.2026
Ягеллония
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Stadion Miejski w Gliwicach, Gliwice
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