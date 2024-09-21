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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Пяст
Видзев - Пяст: обзор матча 21 сентября 2024
Видзев
21.09.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 0
Завершен
Пяст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
(К)
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Пяст
26
Франтишек Плах
ВР
11
Аркадиуш Пырка
ЦЗ
3
Igor Drapinski
ЦЗ
20
Grzegorz Tomasiewicz
ЦП
92
Дамиан Кадзиор
ЦП
6
Michał Chrapek
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
5
Tomáš Huk
ЦФ
4
Jakub Czerwiński
(К)
ЦФ
16
Patryk Dziczek
ЦФ
7
Мацей Росолек
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Видзев
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
Пяст
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
4-1-4-1
12
Гикевич
2
Козловски
4
2
91
6
Шеху
15
Рондич
37
Керк
78
10
18
Гонг
2-3-5
26
Плах
11
Пырка
3
20
92
Кадзиор
6
7
Феликс
7
Росолек
16
4
5
Остались в запасе
Видзев
Пяст
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Александар Вукович
Остались в запасе
31
Mikołaj Biegański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
25
M. Hanousek
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
10
Саид Хамулич
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
Остались в запасе
33
Karol Szymański
ВР
36
Jakub Lewicki
ЦЗ
18
Miguel Muñoz
ЦЗ
30
Miłosz Szczepański
ЦП
17
Filip Karbowy
ЦП
26
Тихомир Костадинов
ЦП
10
A. Katsantonis
ЦФ
22
Tomasz Mokwa
ЦФ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Александар Вукович
Статистика матча Видзев - Пяст
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
9
Нарушения
13
14
Офсайды
2
6
Количество передач
444
464
Сейвы
3
2
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Пяст
Польша. Экстракласа, 17 тур
Пяст
- : -
06.12.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Висла Плоцк
2 : 2
31.10.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Информация о матче
Главный судья:
Lukasz Kuzma, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16922
Новости команд
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16
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