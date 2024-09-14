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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Краковия - Погонь
Краковия - Погонь: обзор матча 14 сентября 2024
Краковия
14.09.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 8 тур
2 : 1
Завершен
Погонь
20'
М. Майгаард
90'
В. Гицэ
72'
L. Borges
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краковия - Погонь
90'
+3
Вторая желтая
K. Łukasiak
Замена
Я. Атанасов
️️️️
М. Майгаард
90'
+2
90'
+2
Замена
P. Paryzek
️️️️
B. Zech
ГОЛ! 2:1!
В. Гицэ
Пас отдал
А. Аль-Аммари
90'
88'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
87'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
В. Бичахчян
Замена
M. Rakoczy
️️️️
М. ван Бурен
83'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
П. Соколовски
83'
72'
ГОЛ! 1:1!
L. Borges
Пас отдал
Л. Вальквист
69'
Желтая карточка
K. Łukasiak
Замена
️️️️
А. Хасич
67'
61'
Замена
A. Gorgon
️️️️
J. Gamboa
46'
Замена
K. Łukasiak
️️️️
A. Przyborek
32'
Желтая карточка
Э. Кулурис
ГОЛ! 1:0!
М. Майгаард
Пас отдал
О. Какабадзе
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
10
Мик ван Бурен
ПВ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
36
Michał Rakoczy
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
3-3-1-3
23
Раваш
25
Какабадзе
15
Глик
5
Гицэ
20
Олафссон
88
Соколовски
25
Югаш
10
ван Бурен
9
Каллман
14
Хасич
20
Майгаард
2-5-3
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
28
16
6
Ульвестад
21
Бичахчян
11
Гросицки
4
9
Кулурис
23
20
Майгаард
21
Атанасов
21
Атанасов
20
Майгаард
88
Соколовски
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
88
Соколовски
10
ван Бурен
36
36
10
ван Бурен
28
19
19
28
21
Бичахчян
27
27
21
Бичахчян
16
20
20
16
23
42
42
23
Остались в запасе
Краковия
Погонь
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
27
Артту Хосконен
ЦЗ
8
Filip Rozga
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Краковия - Погонь
1
1
3
Всего ударов по воротам
18
16
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
7
Нарушения
10
8
Офсайды
1
3
Количество передач
296
484
Сейвы
5
4
Точность передач %
73
83
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
8
9
Матчи команд
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Piotr Lasyk, Poland
Стадион:
Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Krakow
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