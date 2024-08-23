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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лехия - Ракув
Лехия - Ракув: обзор матча 23 августа 2024
Лехия
23.08.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 6 тур
1 : 2
Завершен
Ракув
59'
Р. Капич
87'
P. Makuch
90'
Й. Брюнес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лехия - Ракув
90'
ГОЛ! 1:2!
Й. Брюнес
Пас отдал
Г. Берггрен
Замена
K. Wendt
️️️️
А. Царенко
88'
Замена
M. Kałahur
️️️️
Конрадо
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
P. Makuch
Пас отдал
D. Drachal
84'
Желтая карточка
Й. Брюнес
84'
Замена
D. Drachal
️️️️
Э. Отиено
84'
Замена
Иви
️️️️
A.
Замена
K. Sezonienko
️️️️
Б. Вьюнник
81'
Замена
D. Pila
️️️️
М. Хлан
80'
68'
Желтая карточка
Г. Берггрен
ГОЛ! 1:0!
Р. Капич
Пас отдал
К. Мена
59'
52'
Замена
Й. Брюнес
️️️️
Л. Лабру
Желтая карточка
М. Хлан
45'
+3
23'
Замена
М. Родин
️️️️
К. Пестка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
44
Bujar Pllana
ЦЗ
4
Elias Olsson
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
33
Tomasz Wójtowicz
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
17
Антон Царенко
АП
33
Максим Хлан
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Ракув
1
Каспер Треловски
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
26
Эрик Отиено
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
20
Жеан Карлос
ЛВ
5
Густав Берггрен
ОП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
(К)
ПП
9
Patryk Makuch
ЦФ
11
Adriano
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
23
Miłosz Kałahur
ЦЗ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Karl Wendt
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Ракув
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
80
Матей Родин
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
11
Иви
ПВ
14
Йонатан-Браут Брюнес
ЦФ
3-3-3-1
1
97
Конрадо
4
44
33
10
Капич
6
30
Мена
33
Хлан
17
Царенко
27
Вьюнник
3-1-2-1-3
1
Треловски
33
Пестка
4
Сварнас
26
Отиено
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
20
Карлос
7
Лабру
11
9
97
Конрадо
23
23
97
Конрадо
33
Хлан
79
79
33
Хлан
17
Царенко
6
6
17
Царенко
27
Вьюнник
79
79
27
Вьюнник
33
Пестка
80
Родин
80
Родин
33
Пестка
26
Отиено
8
8
26
Отиено
11
11
Иви
11
Иви
11
7
Лабру
14
Брюнес
14
Брюнес
7
Лабру
Остались в запасе
Лехия
Ракув
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
10
Сергей Булеца
АП
4
A. Chindris
ЦФ
Остались в запасе
12
Душан Куцяк
ВР
3
Милан Рундич
ЦЗ
8
Бен Ледерман
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
11
Jakub Myszor
ЦП
Главный тренер
Шимон Грабовски
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Лехия - Ракув
1
2
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
14
15
Офсайды
2
0
Количество передач
360
346
Сейвы
2
0
Точность передач %
75
76
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Polsat Plus Arena Gdańsk, Gdansk
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