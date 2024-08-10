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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Краковия
Корона - Краковия: обзор матча 10 августа 2024
Корона
10.08.2024, суббота, 18:30
Польша. Экстракласа, 4 тур
0 : 2
Завершен
Краковия
37'
В. Гицэ
59'
М. ван Бурен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Краковия
90'
+2
Замена
B. Biedrzycki
️️️️
Д. Кристьян Олафссон
90'
+2
Замена
M. Bochnak
️️️️
М. ван Бурен
Пенальти не реализован!
Е. Шикавка
89'
82'
Желтая карточка
К. Глик
81'
Замена
M. Rakoczy
️️️️
П. Соколовски
74'
Желтая карточка
О. Какабадзе
Замена
D. Błanik
️️️️
M. Fornalczyk
70'
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Remacle
70'
Желтая карточка
K. Matuszewski
66'
64'
Замена
А. Аль-Аммари
️️️️
М. Майгаард
Желтая карточка
I. Kosmicki
62'
59'
ГОЛ! 0:2!
М. ван Бурен
Пас отдал
В. Гицэ
Замена
Д. Трехо
️️️️
В. Длугош
59'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
A. Dalmau
59'
55'
Желтая карточка
М. Майгаард
Желтая карточка
M. Fornalczyk
50'
37'
ГОЛ! 0:1!
В. Гицэ
9'
Желтая карточка
В. Гицэ
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
18
Yoav Hofmeister
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
27
Pedro Nuno
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Краковия
23
Генрих Раваш
ВР
20
Давид Кристьян Олафссон
ЛЗ
25
Якуб Югаш
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Вирджил Гицэ
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
(К)
ЦЗ
88
Патрик Соколовски
ОП
8
Filip Rozga
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
9
Бенжамин Каллман
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
9
Евгений Шикавка
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
21
Данни Трехо
АП
Краковия
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
21
Яни Атанасов
ОП
6
Амир Аль-Аммари
ЦП
22
Bartosz Biedrzycki
ЦП
36
Michał Rakoczy
ЦФ
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
17
Mateusz Bochnak
ЦФ
4-3-1-2
1
Деконски
37
66
11
15
18
8
27
71
Длугош
9
7
3-3-1-1-2
23
Раваш
15
Глик
5
Гицэ
25
Какабадзе
25
Югаш
88
Соколовски
20
Олафссон
8
10
ван Бурен
20
Майгаард
9
Каллман
9
9
Шикавка
9
Шикавка
9
8
10
10
8
7
7
7
7
71
Длугош
21
Трехо
21
Трехо
71
Длугош
21
Атанасов
21
Атанасов
20
Майгаард
6
Аль-Аммари
6
Аль-Аммари
20
Майгаард
20
Олафссон
22
22
20
Олафссон
88
Соколовски
36
36
88
Соколовски
10
ван Бурен
17
17
10
ван Бурен
Остались в запасе
Корона
Краковия
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Артур Платек
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Остались в запасе
13
Sebastian Madejski
ВР
27
Артту Хосконен
ЦЗ
77
Patryk Janasik
ЦФ
14
Айдин Хасич
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Артур Платек
Статистика матча Корона - Краковия
3
4
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
10
7
Нарушения
15
25
Количество передач
391
269
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
74
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Краковия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Краковия
3 : 1
21.11.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 14 тур
Висла
2 : 1
06.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Пяст
3 : 1
24.10.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Информация о матче
Главный судья:
Wojciech Myc, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
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Краковия
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