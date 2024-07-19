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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Шленск - Лехия
Шленск - Лехия: обзор матча 19 июля 2024
Шленск
19.07.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лехия
90+2'
Т. Герчио
12'
T. Neugebauer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шленск - Лехия
Желтая карточка
С. Петров
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Т. Герчио
Пас отдал
А. Петков
90'
+2
Замена
А. Ортис
️️️️
P. Schwarz
88'
87'
Замена
Конрадо
️️️️
К. Мена
Замена
Ł. Gerstenstein
️️️️
М. Жуковски
84'
Замена
Б. Индже
️️️️
P. Samiec-Talar
84'
Замена
Т. Герчио
️️️️
S. Szota
76'
Желтая карточка
S. Szota
66'
62'
Замена
С. Булеца
️️️️
T. Neugebauer
47'
Желтая карточка
T. Neugebauer
12'
ГОЛ! 0:1!
T. Neugebauer
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шленск
12
Rafał Leszczyński
ВР
3
Serafin Szota
ЦЗ
87
Симеон Петров
ЦЗ
5
Алекс Петков
(К)
ЦЗ
22
Матеуш Жуковски
ПЗ
7
Piotr Samiec-Talar
ЦП
70
Себастьян Муселик
ЦФ
77
Матиас Науэль
ЦФ
17
Petr Schwarz
ЦФ
3
Peter Pokorný
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Лехия
29
Богдан Сарнавский
ВР
4
Elias Olsson
ЦЗ
30
Камило Мена
ЛВ
79
Dominik Pila
ЦП
6
Ivan Zhelizko
ЦП
10
Рифет Капич
(К)
ЦП
99
Tomasz Neugebauer
ЦП
4
A. Chindris
ЦФ
79
Kacper Sezonienko
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Шленск
78
Томмазо Герчио
ЦЗ
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
16
Арнау Ортис
ЦП
20
Филип Рейчик
ЦП
6
Łukasz Gerstenstein
ЦП
27
Бурак Индже
ЦП
Лехия
1
Szymon Weirauch
ВР
97
Конрадо
ЛЗ
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Jan Biegański
ЦП
10
Сергей Булеца
АП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
4-1-4
12
3
87
Петров
5
Петков
22
Жуковски
7
70
Муселик
3
17
77
Науэль
1-4-1-2
29
Сарнавский
4
6
10
Капич
99
79
30
Мена
79
4
3
78
Герчио
78
Герчио
3
17
16
Ортис
16
Ортис
17
22
Жуковски
6
6
22
Жуковски
7
27
Индже
27
Индже
7
30
Мена
97
Конрадо
97
Конрадо
30
Мена
99
10
Булеца
10
Булеца
99
Остались в запасе
Шленск
Лехия
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Главный тренер
Яцек Магера
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Jan Biegański
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Шимон Грабовски
Остались в запасе
14
Mateusz Bartolewski
ЦЗ
3
Aleksander Paluszek
ЦЗ
20
Филип Рейчик
ЦП
Остались в запасе
1
Szymon Weirauch
ВР
94
Loup Gueho
ЦЗ
6
Jan Biegański
ЦП
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Яцек Магера
Главный тренер
Шимон Грабовски
Статистика матча Шленск - Лехия
2
1
Всего ударов по воротам
19
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
12
1
Нарушения
12
6
Офсайды
1
2
Количество передач
475
335
Сейвы
1
3
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
8
0
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Шленск
Польша. Экстракласа, 17 тур
Висла Плоцк
- : -
07.12.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Шленск
0 : 0
07.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Шленск
2 : 0
25.10.2026
Вечиста
Лехия
Польша. Экстракласа, 34 тур
Брук-Бет Термалица
3 : 2
23.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 33 тур
Лехия
1 : 2
17.05.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 32 тур
Видзев
3 : 1
09.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 31 тур
Радомяк
3 : 1
04.05.2026
Лехия
Польша. Экстракласа, 30 тур
Лехия
1 : 2
25.04.2026
Ракув
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Вроцлав
Посещаемость:
23646 из 42771 зрителей (55%)
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