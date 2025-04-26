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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Локомотива
Вараждин - Локомотива: обзор матча 26 апреля 2025
Вараждин
26.04.2025, суббота, 19:00
Хорватия. Футбольная лига, 32 тур
2 : 1
Завершен
Локомотива
61'
Д. Митровски
84'
Д. Митровски
30'
Р. Мудражия (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Локомотива
Замена
M. Čuić
️️️️
М. Вук
88'
88'
Замена
D. Bušnja
️️️️
Д. Антолич
ГОЛ! 2:1!
Д. Митровски
84'
Желтая карточка
Л. Ба
80'
76'
Замена
L. Dajčer
️️️️
М. Леовац
Желтая карточка
M. Marina
74'
Замена
M. Antunović
️️️️
M. Dabro
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Митровски
61'
59'
Желтая карточка
Д. Колингер
Замена
M. Marina
️️️️
A. Boršić
46'
Замена
М. Барач
️️️️
L. Škaričić
46'
Желтая карточка
M. Dabro
45'
+2
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Мудражия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
7
Marko Dabro
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
44
Матео Барач
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
10
Mario Čuić
ЦФ
22
Mate Antunović
ЦФ
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
3-1-2-4
1
5
Ба
25
23
Маглица
8
7
Вук
20
Митровски
7
2
22
4
4-5-1
32
13
Карачич
20
Колингер
2
22
Леовац
11
23
6
8
Антолич
20
Мудражия
17
Андрич
4
44
Барач
44
Барач
4
25
24
24
25
7
Вук
10
10
7
Вук
7
22
22
7
22
Леовац
30
30
22
Леовац
8
Антолич
21
21
8
Антолич
Остались в запасе
Вараждин
Локомотива
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
31
Zvonimir Šubarić
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Остались в запасе
31
Zvonimir Šubarić
ВР
19
Marko Vranjković
ЦЗ
24
Ivan Katić
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Вараждин - Локомотива
3
1
Всего ударов по воротам
16
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
2
Нарушения
19
14
Офсайды
1
1
Количество передач
403
380
Сейвы
2
4
Точность передач %
79
76
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
6
1
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Duje Strukan, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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