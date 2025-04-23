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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Динамо Загреб
Горица - Динамо Загреб: обзор матча 23 апреля 2025
Горица
23.04.2025, среда, 16:00
Хорватия. Футбольная лига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Динамо Загреб
67'
А. Паязити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Динамо Загреб
90'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Желтая карточка
М. Ндокит
88'
Замена
Т. Халилович
️️️️
А. Паязити
78'
71'
Замена
В. Канга
️️️️
С. Куленович
71'
Замена
К. Теофил-Катерин
️️️️
С. Ристовски
69'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Батурина
ГОЛ! 1:0!
А. Паязити
67'
Замена
V. Majstorović
️️️️
А. Эрцег
63'
61'
Замена
А. Адеми
️️️️
П. Сучич
61'
Замена
А. Ходжа
️️️️
М. Пьяца
Замена
S. Bralic
️️️️
M. Leš
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Vito Čaić
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Петар Сучич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Горица
1
Карло Жигер
ВР
29
Slavko Bralic
ЦЗ
8
Nikola Jojić
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
45
Ариян Адеми
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
9
Вилфрид Канга
ЦФ
4-3-3
31
4
2
Кризманич
6
24
Миканович
13
4
Паязити
30
50
Эрцег
5
20
Ндокит
2-2-2-1-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
33
Ристовски
4
Франьич
8
Сучич
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
7
Пьяца
15
17
Куленович
5
29
29
5
50
Эрцег
77
77
50
Эрцег
4
Паязити
7
Халилович
7
Халилович
4
Паязити
33
Ристовски
28
Теофил-Катерин
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
8
Сучич
45
Адеми
45
Адеми
8
Сучич
20
Батурина
11
Мбюкю
11
Мбюкю
20
Батурина
7
Пьяца
11
Ходжа
11
Ходжа
7
Пьяца
17
Куленович
9
Канга
9
Канга
17
Куленович
Остались в запасе
Горица
Динамо Загреб
1
Карло Жигер
ВР
8
Nikola Jojić
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
Главный тренер
Марио Ковачевич
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
8
Nikola Jojić
ЦП
24
Mateo Bašić
ЦП
88
Sekou Matar Sagna
ЦП
90
D. Stiglec
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Марио Ковачевич
Статистика матча Горица - Динамо Загреб
1
1
Всего ударов по воротам
4
20
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
1
17
Нарушения
15
14
Количество передач
303
547
Сейвы
5
1
Точность передач %
76
88
Удары мимо ворот
1
12
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
1
6
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
Посещаемость:
4993
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