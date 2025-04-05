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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Динамо Загреб
Истра 1961 - Динамо Загреб: обзор матча 05 апреля 2025
Истра 1961
05.04.2025, суббота, 19:45
Хорватия. Футбольная лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Динамо Загреб
22'
С. Лончар
53'
С. Лончар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Динамо Загреб
Замена
K. Fućak
️️️️
Г. Гагуа
88'
Замена
I. Ćalušić
️️️️
С. Лончар
88'
Желтая карточка
А. Кадушич
84'
83'
Замена
А. Ходжа
️️️️
Л. Стойкович
Замена
А. Кадушич
️️️️
М. Лисица
74'
70'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
60'
Замена
В. Канга
️️️️
М. Батурина
Желтая карточка
Г. Гагуа
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Лончар
Пас отдал
A. Maurić
53'
46'
Замена
П. Сучич
️️️️
А. Адеми
46'
Замена
Н. Мбюкю
️️️️
М. Пьяца
46'
Замена
Б. Петкович
️️️️
С. Куленович
40'
Желтая карточка
Й. Мишич
29'
Желтая карточка
Л. Стойкович
ГОЛ! 1:0!
С. Лончар
Пас отдал
V. Rozić
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
10
Стипе Лончар
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Истра 1961
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
27
Ivan Ćalušić
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Бруно Петкович
ЦФ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
3-4-1-2
21
25
Валинчич
15
Марешич
2
Хайстер
10
Лончар
7
8
5
Радошевич
21
Лисица
16
Коски
29
Гагуа
2-1-3-1-3
33
Невистич
18
Пьерр-Габриэль
16
Торренте
4
Франьич
45
Адеми
27
Мишич
20
Батурина
10
Стойкович
17
Куленович
15
7
Пьяца
21
Лисица
97
Кадушич
97
Кадушич
21
Лисица
10
Лончар
27
27
10
Лончар
29
Гагуа
57
57
29
Гагуа
45
Адеми
8
Сучич
8
Сучич
45
Адеми
7
Пьяца
11
Мбюкю
11
Мбюкю
7
Пьяца
10
Стойкович
11
Ходжа
11
Ходжа
10
Стойкович
17
Куленович
9
Петкович
9
Петкович
17
Куленович
20
Батурина
9
Канга
9
Канга
20
Батурина
Остались в запасе
Истра 1961
Динамо Загреб
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Остались в запасе
1
Franko Kolić
ВР
77
Стефан Келлер
ЦЗ
36
Irfan Ramić
ЦП
7
Slavko Blagojević
ЦП
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
22
Danijel Dejan Djuric
ЦФ
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Статистика матча Истра 1961 - Динамо Загреб
2
3
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
6
Нарушения
12
9
Офсайды
0
1
Количество передач
341
410
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
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