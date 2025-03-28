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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Горица
Локомотива - Горица: обзор матча 28 марта 2025
Локомотива
28.03.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Горица
42'
Р. Мудражия (П)
30'
М. Ндокит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Горица
90'
+2
Замена
L. Vrzić
️️️️
М. Ндокит
Желтая карточка
Ф. Карачич
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мудражия
42'
41'
Желтая карточка
S. Bralic
30'
ГОЛ! 0:1!
М. Ндокит
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
30
Dušan Vuković
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Горица
31
Ivan Banić
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
20
Агон Элези
ОП
77
Valentino Majstorović
ЦП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Filip Čuić
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
41
Anton Krešić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Локомотива
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
4-4-2
31
22
Леовац
2
20
Колингер
13
Карачич
5
20
Мудражия
8
Антолич
11
17
Андрич
30
3-1-2-1-3
31
2
Кризманич
29
20
Сикошек
20
Элези
77
4
Паязити
7
Халилович
41
20
Ндокит
9
20
Ндокит
20
20
20
Ндокит
Остались в запасе
Локомотива
Горица
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
3
Морено Живкович
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
23
Fabijan Krivak
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
24
Mateo Bašić
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
99
Medin Gashi
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Локомотива - Горица
1
1
Всего ударов по воротам
12
3
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
18
7
Офсайды
0
4
Количество передач
503
436
Сейвы
1
4
Точность передач %
85
79
Удары мимо ворот
3
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
6
3
Удары из-за пределов штрафной
6
0
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
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Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
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2 : 1
28.11.2026
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1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
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Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
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Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Bel, Dario, Croatia
Стадион:
Максимир
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