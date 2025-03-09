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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Горица
Хайдук - Горица: обзор матча 09 марта 2025
Хайдук
09.03.2025, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Горица
22'
Я. Млакар
68'
I. Banić (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайдук - Горица
90'
+4
Желтая карточка
А. Эрцег
86'
Замена
V. Majstorović
️️️️
Д. Миканович
86'
Замена
N. Jojić
️️️️
Т. Халилович
Замена
А. Трайковски
️️️️
Я. Млакар
80'
Замена
J. Elez
️️️️
М. Шего
79'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Диалло
71'
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
I. Banić
68'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
B. Durdov
57'
Замена
Ф. Кровинович
️️️️
A. Kalik
57'
ГОЛ! 1:0!
Я. Млакар
22'
Желтая карточка
Я. Млакар
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайдук
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
21
Dominik Prpić
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
9
Ян Млакар
ЛВ
14
Нико Сигур
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
13
Ivan Lucic
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Горица
31
Ivan Banić
ВР
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
20
Грегор Сикошек
ЦЗ
29
Slavko Bralic
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
20
Агон Элези
ОП
4
Адрион Паязити
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
5
Mateo Leš
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Хайдук
33
Тони Силич
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
10
Филип Кровинович
ЦП
6
M. Capan
ЦП
21
Рокас Пукштас
ЦП
28
Роко Брайкович
ПВ
7
Абдули Саньянг
ПВ
26
Josip Elez
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
31
Назарий Русин
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
8
Nikola Jojić
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
4-1-2-1-3
32
Хргович
21
5
Диалло
22
Уремович
14
Сигур
11
Ракитич
20
9
Млакар
34
11
Шего
13
4-1-1-1-3
31
24
Миканович
20
Сикошек
29
2
Кризманич
20
Элези
4
Паязити
7
Халилович
9
20
Ндокит
5
5
Диалло
17
Мельняк
17
Мельняк
5
Диалло
20
10
Кровинович
10
Кровинович
20
34
21
Пукштас
21
Пукштас
34
11
Шего
26
26
11
Шего
9
Млакар
7
Трайковски
7
Трайковски
9
Млакар
7
Халилович
8
8
7
Халилович
24
Миканович
77
77
24
Миканович
Остались в запасе
Хайдук
Горица
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
28
Роко Брайкович
ПВ
33
Тони Силич
ВР
36
Marino Skelin
ЦЗ
43
Niko Đolonga
ЦЗ
6
M. Capan
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
31
Назарий Русин
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
41
Anton Krešić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
50
Анте Эрцег
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Хайдук - Горица
1
1
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
16
8
Офсайды
0
4
Количество передач
313
516
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
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Хайдук
4 : 1
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Полюд
Посещаемость:
21548 из 35000 зрителей (61%)
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