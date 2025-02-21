Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Вараждин
Локомотива - Вараждин: обзор матча 21 февраля 2025
Локомотива
21.02.2025, пятница, 20:00
Хорватия. Футбольная лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Вараждин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Вараждин
83'
Замена
M. Mladenovski
️️️️
Л. Ба
72'
Замена
M. Dabro
️️️️
M. Antunović
64'
Замена
М. Вук
️️️️
А. Латкович
64'
Замена
V. Jovanov
️️️️
N. Tepšić
Замена
D. Bušnja
️️️️
К. Андрич
60'
55'
Желтая карточка
А. Латкович
Желтая карточка
Ф. Карачич
52'
50'
Желтая карточка
Л. Ба
45'
+2
Желтая карточка
J. Poldrugač
Желтая карточка
Р. Мудражия
43'
37'
Желтая карточка
M. Antunović
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
17
Комнен Андрич
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
16
Novak Tepšić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
22
Mate Antunović
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
21
Denis Bušnja
ЦФ
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
7
Матей Вук
ЛВ
14
Jaime Sierra
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
3-5-2
31
2
20
Колингер
13
Карачич
6
5
20
Мудражия
11
17
Паяч
30
17
Андрич
3-4-3
21
16
5
Ба
25
8
11
10
Латкович
24
4
22
22
17
Андрич
21
21
17
Андрич
16
3
3
16
5
Ба
13
13
5
Ба
10
Латкович
7
Вук
7
Вук
10
Латкович
22
7
7
22
Остались в запасе
Локомотива
Вараждин
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Oliver Zelenika
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
23
Фране Маглица
ПЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
22
Марин Леовац
ЛЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
3
Cheick Mbacke Diop
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Matija Subotić
ЦП
24
Ivan Katić
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
29
Яков-Антон Василь
ПВ
1
Krunoslav Hendija
ЦФ
Остались в запасе
1
Oliver Zelenika
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
21
Tomislav Adolf Tomić
ВР
23
Фране Маглица
ПЗ
14
Jaime Sierra
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
20
Atdhe Mazari
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Локомотива - Вараждин
2
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
15
Офсайды
2
5
Количество передач
436
250
Сейвы
2
4
Точность передач %
74
57
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Локомотива
Вараждин
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
«Вараждин» – «Санта Клара»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 6.00
2025.07.23 10:29
Модрич подписал контракт с хорватским «Вараждином»
2017.07.03 20:32
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+