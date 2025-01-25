Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Динамо Загреб - Истра 1961
Динамо Загреб - Истра 1961: обзор матча 25 января 2025
Динамо Загреб
25.01.2025, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Истра 1961
21'
С. Куленович
49'
М. Батурина
49'
М. Батурина
61'
Л. Стойкович
26'
V. Rozić
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо Загреб - Истра 1961
83'
Замена
М. Хайстер
️️️️
V. Rozić
82'
Замена
L. Hrafn Róbertsson
️️️️
S. Blagojević
Замена
М. Перкович
️️️️
Б. Франьич
82'
79'
Желтая карточка
K. Fućak
Замена
В. Канга
️️️️
С. Куленович
72'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
М. Батурина
72'
70'
Замена
I. Ayuma
️️️️
Б. Лекуэйри
Замена
Д. Шпикич
️️️️
А. Ходжа
65'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
64'
ГОЛ! 4:1!
Л. Стойкович
61'
58'
Желтая карточка
S. Blagojević
Желтая карточка
Б. Франьич
55'
ГОЛ! 3:1!
М. Батурина
49'
ГОЛ! 2:1!
М. Батурина
49'
26'
ГОЛ! 1:1!
V. Rozić
ГОЛ! 1:0!
С. Куленович
Пас отдал
Б. Франьич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
27
Йосип Мишич
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
17
Сандро Куленович
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
25
Морис Валинчич
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
8
Antonio Maurić
ЦП
7
Vinko Rozić
ЦП
24
Vinko Rozić
ЦП
16
Вилле Коски
ЦФ
94
Hamza Jaganjac
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
39
Мауро Перкович
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
6
Бранко Павич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
70
Хуан Кордоба
ПВ
9
Вилфрид Канга
ЦФ
Истра 1961
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
66
Israel Ayuma
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
6
Logi Hrafn Róbertsson
ЦФ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
3-1-2-2-2
33
Невистич
3
Ммае
16
Торренте
33
Ристовски
4
Франьич
27
Мишич
20
Батурина
11
Ходжа
10
Стойкович
17
Куленович
7
Пьяца
3-4-4
21
25
Валинчич
15
Марешич
77
Келлер
8
7
24
7
27
Лекуэйри
70
94
16
Коски
4
Франьич
39
Перкович
39
Перкович
4
Франьич
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
20
Батурина
80
Качавенда
80
Качавенда
20
Батурина
11
Ходжа
77
Шпикич
77
Шпикич
11
Ходжа
17
Куленович
9
Канга
9
Канга
17
Куленович
7
2
Хайстер
2
Хайстер
7
27
Лекуэйри
66
66
27
Лекуэйри
7
6
6
7
Остались в запасе
Динамо Загреб
Истра 1961
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
21
Матео Лисица
ПВ
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
6
Бранко Павич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ПВ
Остались в запасе
21
Матео Лисица
ПВ
12
Marko Juršić
ВР
1
Franko Kolić
ВР
4
Юрий Йову
ЦЗ
38
Raul Kumar
ЦЗ
27
Ivan Ćalušić
ЦП
36
Irfan Ramić
ЦП
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
57
Kristian Fućak
ЦФ
Главный тренер
Фабио Каннаваро
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Статистика матча Динамо Загреб - Истра 1961
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
5
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
510
357
Сейвы
1
5
Точность передач %
88
83
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Максимир
Новости команд
Все
Динамо Загреб
Истра 1961
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
27 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Российский хавбек вернулся со скамейки «Динамо Загреб» на поле впервые за 7 матчей
27 ноября
«Динамо Загреб» – «Байер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Динамо Загреб» и «Байера» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Российский футболист дебютировал в чемпионате Хорватии
31 августа
1
«Локомотив» и «Сочи» зимой пытались купить хорватского защитника
2023.02.17 17:20
Сердеров: «Никогда не буду играть в России в командах ниже топ-8 РПЛ»
2021.08.24 09:36
17
«Ротор» подписал Чондрича. Это единственный вратарь-легионер в клубах РПЛ
2020.08.29 10:50
3
Совладельцы «Спартака» не собираются покупать «Истру 1961»
2018.01.12 16:59
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+