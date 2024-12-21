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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Горица - Локомотива
Горица - Локомотива: обзор матча 21 декабря 2024
Горица
21.12.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Локомотива
41'
J. Pršir
11'
Д. Чоп
80'
Р. Мудражия
82'
Р. Мудражия
88'
Р. Мудражия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Горица - Локомотива
88'
ГОЛ! 1:4!
Р. Мудражия
Замена
D. Stiglec
️️️️
V. Majstorović
85'
Замена
L. Vrzić
️️️️
M. Steenvoorden
85'
82'
ГОЛ! 1:3!
Р. Мудражия
Пас отдал
Ф. Карачич
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мудражия
Пас отдал
Д. Чоп
49'
Желтая карточка
М. Паяч
ГОЛ! 1:1!
J. Pršir
Пас отдал
М. Ндокит
41'
Желтая карточка
M. Kolar
24'
Желтая карточка
М. Ндокит
21'
11'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Горица
31
Ivan Banić
ВР
4
Matthew Steenvoorden
ЦЗ
22
Mario Maloča
ЦЗ
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
13
Vito Čaić
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
18
Jurica Pršir
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Горица
1
Карло Жигер
ВР
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Локомотива
32
Luka Savatovic
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
3-2-2-3
31
22
6
2
Кризманич
4
24
Миканович
13
77
21
20
Ндокит
18
3-5-1-1
31
13
Карачич
30
15
Мерсинай
17
Паяч
5
20
Мудражия
11
6
23
Врбанчич
9
Чоп
4
20
20
4
77
90
90
77
Остались в запасе
Горица
Локомотива
1
Карло Жигер
ВР
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
32
Luka Savatovic
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
17
Vinko Skrbin
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
30
Martin Slogar
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
90
Toni Majić
ЦФ
99
Medin Gashi
ЦФ
Остались в запасе
32
Luka Savatovic
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
31
Ante Utrobičić
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
18
Antonio Bazdaric
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Горица - Локомотива
2
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
6
Нарушения
17
14
Офсайды
1
1
Количество передач
281
327
Сейвы
2
2
Точность передач %
67
66
Удары мимо ворот
10
1
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
7
9
Матчи команд
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 3
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Romic, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Velika Gorica, Velika Gorica
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