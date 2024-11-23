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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Локомотива
Вараждин - Локомотива: обзор матча 23 ноября 2024
Вараждин
23.11.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
1 : 1
Завершен
Локомотива
74'
М. Шего
40'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Локомотива
Желтая карточка
J. Poldrugač
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
М. Шего
Пас отдал
Ф. Маглица
74'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
А. Латкович
69'
Замена
T. Nevers
️️️️
M. Dabro
62'
Желтая карточка
M. Dabro
61'
Замена
A. Boršić
️️️️
E. Alic
46'
46'
Замена
М. Паяч
️️️️
М. Леовац
44'
Желтая карточка
М. Леовац
42'
Желтая карточка
Д. Чоп
40'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чоп
37'
Желтая карточка
S. Goričan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
9
Leon Belcar
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
10
Алекса Латкович
ЦП
7
Marko Dabro
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
6
Feta Fetai
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
19
Thierry Nevers
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
3-3-4
1
13
5
Ба
23
Маглица
9
8
10
Латкович
7
11
Шего
22
2
4-4-1-1
31
13
Карачич
20
Колингер
30
22
Леовац
5
20
Мудражия
11
6
23
Врбанчич
9
Чоп
2
25
25
2
7
19
19
7
10
Латкович
11
11
10
Латкович
22
Леовац
17
Паяч
17
Паяч
22
Леовац
Остались в запасе
Вараждин
Локомотива
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
24
Mario Marina
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
15
Йон Мерсинай
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
28
Ivan Canjuga
ЦФ
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Filip Čuić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Статистика матча Вараждин - Локомотива
2
3
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
10
16
Офсайды
1
2
Количество передач
397
326
Сейвы
2
1
Точность передач %
71
73
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
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