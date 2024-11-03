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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Вараждин - Хайдук
Вараждин - Хайдук: обзор матча 03 ноября 2024
Вараждин
03.11.2024, воскресенье, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Хайдук
43'
М. Шего
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вараждин - Хайдук
90'
+2
Желтая карточка
М. Ливайя
84'
Желтая карточка
И. Диалло
Замена
А. Латкович
️️️️
M. Marina
69'
Замена
M. Dabro
️️️️
J. Poldrugač
62'
61'
Замена
Р. Пукштас
️️️️
Ф. Кровинович
61'
Замена
А. Трайковски
️️️️
A. Kalik
46'
Замена
Л. Даяку
️️️️
С. Биук
ГОЛ! 1:0!
М. Шего
43'
Замена
E. Alic
️️️️
A. Boršić
34'
19'
Желтая карточка
С. Биук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
11
Jurica Poldrugač
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
24
Mario Marina
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
11
Мишель Шего
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Хайдук
91
Ловре Калинич
ВР
32
Шимун Хргович
ЦЗ
22
Филип Уремович
ЦЗ
5
Исмаэль Диалло
ЦЗ
14
Нико Сигур
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
11
Иван Ракитич
ЦП
10
Филип Кровинович
ЦП
20
Anthony Kalik
ЦП
26
Josip Elez
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
10
Алекса Латкович
ЦП
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
7
Marko Dabro
ЦФ
Хайдук
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
21
Рокас Пукштас
ЦП
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
7
Александар Трайковски
ЦФ
43
Леон Даяку
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
4-3-1-2
1
13
5
Ба
25
23
Маглица
11
9
24
20
Митровски
22
11
Шего
4-3-1-2
91
Калинич
22
Уремович
5
Диалло
14
Сигур
32
Хргович
11
Ракитич
10
Кровинович
20
79
Биук
10
Ливайя
26
24
10
Латкович
10
Латкович
24
25
2
2
25
11
7
7
11
10
Кровинович
21
Пукштас
21
Пукштас
10
Кровинович
20
7
Трайковски
7
Трайковски
20
79
Биук
43
Даяку
43
Даяку
79
Биук
Остались в запасе
Вараждин
Хайдук
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
5
Sven Lesjak
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
86
Niko Domjanić
ЦФ
4
Luka Škaričić
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
Остались в запасе
73
Borna Buljan
ВР
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
36
Marino Skelin
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
6
M. Capan
ЦП
45
Яссин Бенрау
АП
7
Абдули Саньянг
ПВ
22
Mate Antunović
ЦФ
34
Bruno Durdov
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Вараждин - Хайдук
3
Всего ударов по воротам
14
10
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
11
12
Офсайды
2
1
Количество передач
383
480
Сейвы
2
5
Точность передач %
78
79
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
7
Матчи команд
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Stadion Varteks, Varaždin
Посещаемость:
10428
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