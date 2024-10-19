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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Истра 1961 - Динамо Загреб
Истра 1961 - Динамо Загреб: обзор матча 19 октября 2024
Истра 1961
19.10.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Динамо Загреб
43'
М. Лисица
53'
Б. Лекуэйри
52'
А. Адеми
80'
С. Куленович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истра 1961 - Динамо Загреб
86'
Замена
М. Рог
️️️️
К. Теофил-Катерин
Замена
А. Бийого Поко
️️️️
S. Blagojević
81'
81'
Замена
Т. Огивара
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
80'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Куленович
Желтая карточка
В. Коски
79'
Замена
Л. Богдан
️️️️
Г. Гагуа
71'
70'
Замена
Л. Качавенда
️️️️
Л. Стойкович
70'
Замена
М. Батурина
️️️️
П. Сучич
70'
Замена
Б. Петкович
️️️️
М. Пьяца
69'
Желтая карточка
Й. Мишич
63'
Желтая карточка
С. Ристовски
56'
Желтая карточка
Р. Торренте
ГОЛ! 2:1!
Б. Лекуэйри
Пас отдал
Г. Гагуа
53'
52'
ГОЛ! 1:1!
А. Адеми
Пас отдал
Л. Стойкович
Желтая карточка
М. Хайстер
51'
ГОЛ! 1:0!
М. Лисица
43'
Желтая карточка
S. Blagojević
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истра 1961
21
Lovro Majkić
ВР
2
Марсель Хайстер
ЦЗ
97
Адван Кадушич
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ЦЗ
4
Юрий Йову
ЦЗ
77
Стефан Келлер
ЦЗ
7
Slavko Blagojević
ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
29
Гиорги Гагуа
ЦФ
70
Salim Fago Lawal
ЦФ
16
Вилле Коски
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
10
Лука Стойкович
ЛВ
8
Петар Сучич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Сандро Куленович
ЦФ
7
Марко Пьяца
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Истра 1961
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
21
Лука Богдан
ЦЗ
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
71
Андре Бийого Поко
ЦП
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Динамо Загреб
44
Иван Филипович
ВР
26
Такуя Огивара
ЛЗ
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
80
Лукас Качавенда
ЦП
20
Мартин Батурина
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
6
Бранко Павич
ЦП
70
Хуан Кордоба
ЦФ
9
Бруно Петкович
ЦФ
3-2-1-1-3
21
25
Валинчич
4
Йову
77
Келлер
97
Кадушич
2
Хайстер
7
21
Лисица
16
Коски
70
29
Гагуа
4-1-2-1-2
24
Загорац
18
Пьерр-Габриэль
28
Теофил-Катерин
16
Торренте
33
Ристовски
8
Сучич
45
Адеми
27
Мишич
10
Стойкович
7
Пьяца
17
Куленович
29
Гагуа
21
Богдан
21
Богдан
29
Гагуа
7
71
Бийого Поко
71
Бийого Поко
7
18
Пьерр-Габриэль
26
Огивара
26
Огивара
18
Пьерр-Габриэль
10
Стойкович
80
Качавенда
80
Качавенда
10
Стойкович
8
Сучич
20
Батурина
20
Батурина
8
Сучич
28
Теофил-Катерин
26
Рог
26
Рог
28
Теофил-Катерин
7
Пьяца
9
Петкович
9
Петкович
7
Пьяца
Остались в запасе
Истра 1961
Динамо Загреб
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Анте Чачич
Остались в запасе
40
Jan Paus-Kunšt
ВР
1
Marijan Ćorić
ВР
4
Andres Ferro
ЦЗ
2
Jovan Ivanisevic
ЦП
27
Беятт Лекуэйри
ЦФ
9
Elias Filet
ЦФ
Остались в запасе
44
Иван Филипович
ВР
6
Максим Бернауэр
ЦЗ
6
Бранко Павич
ЦП
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
70
Хуан Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Паоло Трамеццани
Главный тренер
Анте Чачич
Статистика матча Истра 1961 - Динамо Загреб
3
3
Всего ударов по воротам
7
15
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
1
4
Нарушения
21
9
Количество передач
262
515
Сейвы
1
2
Точность передач %
71
82
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Рудеш
- : -
05.12.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Истра 1961
2 : 2
26.10.2026
Хайдук
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
0 : 0
29.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
0 : 2
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Stadion Aldo Drosina, Pula
Посещаемость:
3287
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