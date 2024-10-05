Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Горица
Локомотива - Горица: обзор матча 05 октября 2024
Локомотива
05.10.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
2 : 0
Завершен
Горица
26'
M. Vranjković
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Горица
86'
Замена
L. Vrzić
️️️️
V. Majstorović
81'
Желтая карточка
J. Pršir
Желтая карточка
Д. Колингер
80'
46'
Замена
М. Джу
️️️️
M. Kolar
ГОЛ! 1:0!
M. Vranjković
Пас отдал
S. Goričan
26'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
13
Mody Boune
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
17
Марко Паяч
ЦП
5
Art Smakaj
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
23
Лука Врбанчич
АП
30
Dušan Vuković
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Горица
31
Ivan Banić
ВР
22
Mario Maloča
ЦЗ
2
Крешимир Кризманич
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
4
Адрион Паязити
ЦП
77
Valentino Majstorović
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
18
Jurica Pršir
ЦФ
90
D. Stiglec
ЦФ
20
Мервейл Ндокит
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
4
Pedro Oliveira
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Горица
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
12
Месаке Джу
ПВ
20
Luka Vrzić
ЦФ
90
Toni Majić
ЦФ
4-3-1-2
31
13
19
20
Колингер
13
Карачич
17
Паяч
5
11
23
Врбанчич
9
Чоп
30
3-2-5
31
24
Миканович
2
Кризманич
22
4
Паязити
77
5
21
20
Ндокит
90
18
21
12
Джу
12
Джу
21
77
20
20
77
Остались в запасе
Локомотива
Горица
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
4
Pedro Oliveira
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Райко Видович
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
3
Filip Markanović
ЦЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
30
Luka Dajčer
ЦЗ
4
Pedro Oliveira
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
9
Filip Čuić
ЦФ
10
Balša Tošković
ЦФ
Остались в запасе
1
Карло Жигер
ВР
6
Jakov Gurlica
ЦЗ
21
Ante Sušak
ЦЗ
34
Mario Matković
ЦЗ
30
Martin Slogar
ЦП
8
Дамьян Павлович
ЦП
13
Vito Čaić
ЦП
23
Luka Kapulica
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
90
Toni Majić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Райко Видович
Статистика матча Локомотива - Горица
1
1
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
5
0
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
11
10
Офсайды
2
0
Количество передач
367
433
Сейвы
0
4
Точность передач %
69
71
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
5
4
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Горица
- : -
29.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Осиек
1 : 1
17.10.2026
Горица
Информация о матче
Главный судья:
Zdenko Lovric, Croatia
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
Посещаемость:
500
Новости команд
Все
Локомотива
Горица
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» вышел из переговоров по вингеру «Локомотива»
2024.02.17 13:39
«Рубин» интересуется хорватским вингером
2024.02.15 17:41
«Атлетико» объявил о переходе вратаря Грбича
2020.08.20 20:20
1
Клуб РПЛ купил воспитанника «Реала» и «Манчестер Сити»
15 июля
5
Российскому форварду не дали шенгенскую визу – это сорвало два трансфера
30 марта
«Рубин» заинтересовался хорватским защитником
2024.12.27 19:57
Защитник «Локомотива» выбыл на четыре месяца из-за травмы
2024.08.09 13:29
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+