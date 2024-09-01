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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Локомотива - Вараждин
Локомотива - Вараждин: обзор матча 01 сентября 2024
Локомотива
01.09.2024, воскресенье, 19:15
Хорватия. Футбольная лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вараждин
51'
Д. Митровски (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотива - Вараждин
Желтая карточка
M. Vranjković
90'
+4
Замена
A. Bazdaric
️️️️
Ф. Карачич
86'
Желтая карточка
Д. Чоп
85'
82'
Замена
J. Poldrugač
️️️️
Д. Митровски
Замена
B. Tošković
️️️️
Р. Мудражия
80'
68'
Замена
L. Škaričić
️️️️
M. Dabro
51'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Митровски
26'
Желтая карточка
A. Boršić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотива
31
Zvonimir Šubarić
ВР
22
Марин Леовац
ЛЗ
3
Морено Живкович
ЦЗ
20
Денис Колингер
ЦЗ
19
Marko Vranjković
ЦЗ
13
Фран Карачич
ПЗ
5
Art Smakaj
ЦП
8
Домагой Антолич
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
11
Silvio Goričan
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Вараждин
1
Oliver Zelenika
ВР
13
Ivan Nekić
ЦЗ
5
Ламин Ба
ЦЗ
25
Antonio Boršić
ЦЗ
23
Фране Маглица
ПЗ
24
Mario Marina
ЦП
9
Leon Belcar
ЦП
20
Димитар Митровски
ПВ
7
Marko Dabro
ЦФ
11
Мишель Шего
ЦФ
22
Luka Mamić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Локомотива
33
Тони Силич
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
18
Antonio Bazdaric
ЦП
6
Blaž Bošković
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
10
Balša Tošković
ЦФ
5
I. Masic
ЦФ
Вараждин
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
11
Jurica Poldrugač
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
4
Luka Škaričić
ЦФ
2
Enes Alic
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
3-2-4-1
31
3
Живкович
20
Колингер
19
22
Леовац
13
Карачич
5
20
Мудражия
11
8
Антолич
9
Чоп
4-2-1-3
1
23
Маглица
5
Ба
25
13
24
9
20
Митровски
22
11
Шего
7
13
Карачич
18
18
13
Карачич
20
Мудражия
10
10
20
Мудражия
20
Митровски
11
11
20
Митровски
7
4
4
7
Остались в запасе
Локомотива
Вараждин
33
Тони Силич
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
5
I. Masic
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Никола Сафарич
Остались в запасе
33
Тони Силич
ВР
30
Luka Dajčer
ЦЗ
13
Mody Boune
ЦЗ
26
Fran Žilinski
ЦЗ
6
Blaž Bošković
ЦП
19
Ivan Krolo
ЦП
6
Feta Fetai
ЦП
11
Mirko Sušak
ЦП
5
I. Masic
ЦФ
Остались в запасе
21
Josip Silić
ВР
3
Vane Jovanov
ЦЗ
13
Mario Mladenovski
ЦЗ
16
Novak Tepšić
ЦЗ
20
David Mistrafovic
ЦП
8
Tomislav Duvnjak
ЦП
2
Enes Alic
ЦФ
86
Niko Domjanić
ЦФ
Главный тренер
Сильвио Кабраха
Главный тренер
Никола Сафарич
Статистика матча Локомотива - Вараждин
2
1
Всего ударов по воротам
8
19
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
14
11
Офсайды
2
3
Количество передач
434
354
Сейвы
6
2
Точность передач %
72
69
Удары мимо ворот
5
10
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
14
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Вараждин
- : -
06.12.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Истра 1961
2 : 1
27.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Рудеш
0 : 2
21.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Коларич
Стадион:
Kranjčevićeva, Zagreb
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