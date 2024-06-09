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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Аруба - Кюрасао
Аруба - Кюрасао: обзор матча 09 июня 2024
Аруба
09.06.2024, воскресенье, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, группа C, 2 тур
0 : 3
Завершен
Кюрасао
58'
Ж. Бакуна
90+6'
К. Северина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аруба - Кюрасао
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
К. Северина
Пас отдал
R. Rosario
Желтая карточка
F. Lewis
(фол)
90'
+4
90'
+5'
85'
Замена
️️️️
К. Северина
Замена
️️️️
N. Paul
85'
Желтая карточка
D. Luydens
81'
Замена
J. van Uunen
️️️️
R. Ostiana
72'
Травма
J. van Uunen
71'
68'
Замена
️️️️
Ю. Локадия
68'
Замена
️️️️
К. Фелида
Замена
️️️️
J. Kruydenhof
60'
Замена
️️️️
J. van Uunen
60'
Замена
️️️️
B. Maria
59'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Бакуна
Пас отдал
Д. Маргарита
46'
Замена
️️️️
R. Rosario
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аруба
1
Matthew Lentink
ВР
3
Diederick Luydens
ЦЗ
5
Kymani Nedd
ЦЗ
10
Jonathan Richard
ЦЗ
14
Sandro Staal
ЦЗ
3
Fernando Lewis
(К)
ЦЗ
4
Darryl Baly
ЦЗ
7
Stiven Melchor Rua
ЦП
8
Walter Bennett
ЦП
20
Isai Marselia
ЦП
9
Terence Groothusen
ЦФ
Главный тренер
Марвик Бермудес
Кюрасао
1
Элой Ром
ВР
2
Куко Мартина
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
5
Шерел Флоранус
ПЗ
20
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Годфрид Ремерато
ОП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
16
Джирл Маргарита
ЦП
18
Ранхело Джанга
ЦФ
14
Кенжи Горре
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Аруба
23
Josthan Maduro
ВР
18
Jahmani Eisden
ВР
13
Ashton Charles
ЦЗ
12
Mark Jacobs
ЦЗ
16
Shivay Wadhwani
ЦЗ
2
Nickenson Paul
ЦЗ
6
Rovien Ostiana
ЦП
17
Jayden Kruydenhof
ЦФ
19
Jeremy van Uunen
ЦФ
22
Benjamin Maria
ЦФ
21
Tyron Perret Gentil
ЦФ
22
Conner van Kilsdonk
ЦФ
Кюрасао
23
Dylan Fancito
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
12
Натан Маркело
ПЗ
22
Кевин Фелида
ОП
15
Shanon Carmelia
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
11
Ксандер Северина
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
12
Rayvien Rosario
ЦФ
21
Justin Ogenia
ЦФ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
3-2-3-1
1
14
3
4
10
5
7
8
20
9
4-1-3-2
1
Ром
20
Бренет
3
Гаари
2
Мартина
5
Флоранус
6
Ремерато
10
Бакуна
7
Бакуна
16
Маргарита
14
Горре
18
Джанга
2
2
6
6
17
17
19
19
22
22
22
Фелида
22
Фелида
11
Северина
11
Северина
9
Локадия
9
Локадия
12
12
Остались в запасе
Аруба
Кюрасао
23
Josthan Maduro
ВР
18
Jahmani Eisden
ВР
13
Ashton Charles
ЦЗ
12
Mark Jacobs
ЦЗ
16
Shivay Wadhwani
ЦЗ
21
Tyron Perret Gentil
ЦФ
22
Conner van Kilsdonk
ЦФ
Главный тренер
Марвик Бермудес
23
Dylan Fancito
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
12
Натан Маркело
ПЗ
15
Shanon Carmelia
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
21
Justin Ogenia
ЦФ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
23
Josthan Maduro
ВР
18
Jahmani Eisden
ВР
13
Ashton Charles
ЦЗ
12
Mark Jacobs
ЦЗ
16
Shivay Wadhwani
ЦЗ
21
Tyron Perret Gentil
ЦФ
22
Conner van Kilsdonk
ЦФ
Остались в запасе
23
Dylan Fancito
ВР
25
Тирик Бодак
ВР
12
Натан Маркело
ПЗ
15
Shanon Carmelia
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
21
Justin Ogenia
ЦФ
19
Джерване Кастанер
ЦФ
17
Брэндли Кувас
ЦФ
Главный тренер
Марвик Бермудес
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Аруба - Кюрасао
2
Всего ударов по воротам
4
27
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
8
Нарушения
11
4
Количество передач
171
549
Сейвы
3
2
Точность передач %
60
88
Удары мимо ворот
1
14
Блокированные удары
1
8
Удары из пределов штрафной
3
18
Удары из-за пределов штрафной
1
9
Матчи команд
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Аруба
0 : 5
08.06.2025
Гаити
Кюрасао
Чемпионат мира, 3 тур
Кюрасао
0 : 2
25.06.2026
Кот-д'Ивуар
Чемпионат мира, 2 тур
Эквадор
0 : 0
21.06.2026
Кюрасао
Чемпионат мира, 1 тур
Германия
7 : 1
14.06.2026
Кюрасао
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Шотландия
4 : 1
30.05.2026
Кюрасао
Информация о матче
Стадион:
Estadio Guillermo Próspero Trinidad, Oranjestad
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