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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Арсенал - Нижний Новгород
Арсенал - Нижний Новгород: обзор матча 01 июня 2024
Арсенал
01.06.2024, суббота, 18:00
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
0 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Нижний Новгород
18'
К. Боженов
58'
Э. Ботака-Иобома (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Нижний Новгород
90'
+2
Травма
З. Турбо
85'
Желтая карточка
М. Шнапцев
Замена
Д. Барков
️️️️
А. Попов
78'
75'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
В. Царукян
74'
Травма
В. Царукян
69'
Замена
М. Шнапцев
️️️️
Н. Ермаков
69'
Замена
К. Гоцук
️️️️
Н. Каккоев
58'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Э. Ботака-Иобома
Желтая карточка
А. Попов
48'
Замена
В. Левин
️️️️
А. Макаров
46'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Е. Шевченко
46'
25'
Замена
К. Кучаев
️️️️
А. Трошечкин
Замена
А. Хабибов
️️️️
И. Гелоян
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
К. Боженов
Пас отдал
М. Стаматов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
24
Александр Коротков
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
19
Никита Ермаков
АП
80
Валерий Царукян
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Арсенал
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
7
Ансор Хабибов
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Нижний Новгород
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
18
Константин Кучаев
АП
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
4-1-1-2-2
80
Кокарев
3
Ботака-Иобома
31
Большаков
24
Коротков
76
Суханов
13
Кайнов
21
Макаров
10
Гелоян
18
Попов
20
Окоронкво
21
Шевченко
4-2-1-2-1
25
Нигматуллин
87
Боженов
2
Александров
15
Тихий
30
Стаматов
5
Трошечкин
22
Каккоев
78
Калинский
19
Ермаков
80
Царукян
11
Зе Турбо
21
Макаров
88
Левин
88
Левин
21
Макаров
10
Гелоян
7
Хабибов
7
Хабибов
10
Гелоян
21
Шевченко
18
Ндука
18
Ндука
21
Шевченко
18
Попов
86
Барков
86
Барков
18
Попов
19
Ермаков
19
Шнапцев
19
Шнапцев
19
Ермаков
22
Каккоев
24
Гоцук
24
Гоцук
22
Каккоев
5
Трошечкин
18
Кучаев
18
Кучаев
5
Трошечкин
80
Царукян
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
80
Царукян
Остались в запасе
Арсенал
Нижний Новгород
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
Остались в запасе
1
Станислав Черчесов
ВР
36
Михаил Левашов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
Остались в запасе
1
Вадим Лукьянов
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Главный тренер
Саша Илич
Статистика матча Арсенал - Нижний Новгород
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
13
13
Офсайды
0
3
Количество передач
335
328
Сейвы
3
1
Точность передач %
64
67
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Арсенал
Где смотреть матч:
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