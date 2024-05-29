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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Арсенал
Нижний Новгород - Арсенал: обзор матча 29 мая 2024
Нижний Новгород
29.05.2024, среда, 19:15
Россия. Премьер-лига, Переходные матчи
1 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Арсенал
8'
Э. Ботака-Иобома (АГ)
2'
М. Кайнов
33'
Э. Ботака-Иобома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Арсенал
90'
+1
Замена
М. Лайкин
️️️️
И. Гелоян
84'
Замена
Д. Барков
️️️️
А. Коротков
81'
Травма
А. Суханов
Желтая карточка
Н. Каккоев
80'
Замена
М. Шнапцев
️️️️
К. Боженов
68'
Замена
В. Карапузов
️️️️
З. Турбо
68'
Замена
А. Трошечкин
️️️️
В. Александров
68'
Замена
Н. Кутателадзе
️️️️
К. Кучаев
60'
56'
Замена
В. Левин
️️️️
Е. Шевченко
48'
Желтая карточка
Е. Шевченко
46'
Замена
И. Дэвид Ндука
️️️️
Э. Ботака-Иобома
33'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ботака-Иобома
27'
Желтая карточка
Э. Ботака-Иобома
Желтая карточка
К. Гоцук
20'
Желтая карточка
Н. Калинский
17'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Ботака-Иобома
8'
2'
ГОЛ! 0:1!
М. Кайнов
Пас отдал
А. Макаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Константин Кучаев
АП
19
Никита Ермаков
АП
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Саша Илич
Арсенал
80
Никита Кокарев
ВР
24
Александр Коротков
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
13
Максим Кайнов
ОП
21
Анатолий Макаров
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
21
Евгений Шевченко
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
Нижний Новгород
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
17
Владислав Карапузов
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
83
Максим Лайкин
ОП
7
Ансор Хабибов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
18
Ифеани Дэвид Ндука
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
3-3-1-2-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
15
Тихий
30
Стаматов
22
Каккоев
87
Боженов
78
Калинский
19
Ермаков
18
Кучаев
11
Зе Турбо
4-1-1-2-2
80
Кокарев
76
Суханов
31
Большаков
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
13
Кайнов
21
Макаров
18
Попов
10
Гелоян
20
Окоронкво
21
Шевченко
87
Боженов
19
Шнапцев
19
Шнапцев
87
Боженов
2
Александров
5
Трошечкин
5
Трошечкин
2
Александров
11
Зе Турбо
17
Карапузов
17
Карапузов
11
Зе Турбо
18
Кучаев
23
Кутателадзе
23
Кутателадзе
18
Кучаев
10
Гелоян
83
Лайкин
83
Лайкин
10
Гелоян
21
Шевченко
88
Левин
88
Левин
21
Шевченко
3
Ботака-Иобома
18
Ндука
18
Ндука
3
Ботака-Иобома
24
Коротков
86
Барков
86
Барков
24
Коротков
Остались в запасе
Нижний Новгород
Арсенал
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Главный тренер
Саша Илич
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
81
Иван Кукушкин
ВР
1
Вадим Лукьянов
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
17
Дмитрий Калайда
ЦП
80
Валерий Царукян
АП
44
Михаил Тихонов
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
1
Станислав Черчесов
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
7
Ансор Хабибов
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
24
Алексей Вакулич
ЦП
Главный тренер
Саша Илич
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча Нижний Новгород - Арсенал
3
2
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
14
8
Офсайды
5
0
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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