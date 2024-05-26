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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Грассхоппер - Тун
Грассхоппер - Тун: обзор матча 26 мая 2024
Грассхоппер
26.05.2024, воскресенье, 17:30
Швейцария. Суперлига, Переходные матчи
1 : 0
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Тун
90+7'
Г. Моранди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Грассхоппер - Тун
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Моранди
90'
+7
90'
+5
Желтая карточка
M. Matić
90'
+4
Желтая карточка
M. Castroman
Желтая карточка
Ф. Момо
84'
82'
Замена
I. Sacko
️️️️
K. Koné
Замена
Ф. де Карвальо Феррейра
️️️️
А. Мабиль
75'
Замена
П. Шурпф
️️️️
А. Абраши
75'
Замена
Б. Финк
️️️️
A. Abubakar
75'
70'
Замена
Ж. Бамерт
️️️️
N. Sutter
65'
Желтая карточка
N. Sutter
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Тун
38
Mateo Matić
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
6
Leonardo Bertone
ЦП
8
Vasilije Janjicic
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
21
D. Franke
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Тун
19
Жан Бамерт
ЦЗ
7
Miguel Castroman
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
10
Ihsan Sacko
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
3-4-3
71
Хаммел
16
Ндика Матам
15
Секо
2
Абелс
4
Тоберс
6
Абраши
11
Мабиль
7
Нденг
11
Моранди
11
22
Момо
2-3-2
38
34
23
Бюрки
6
8
16
Рот
20
21
6
Абраши
11
Шурпф
11
Шурпф
6
Абраши
11
Мабиль
77
де Карвальо Феррейра
77
де Карвальо Феррейра
11
Мабиль
11
21
Финк
21
Финк
11
34
19
Бамерт
19
Бамерт
34
20
10
10
20
Остались в запасе
Грассхоппер
Тун
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
7
Miguel Castroman
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
Остались в запасе
7
Miguel Castroman
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Главный тренер
Джефф Сайбене
Статистика матча Грассхоппер - Тун
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
- : -
06.12.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Тун
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Информация о матче
Главный судья:
Сандро Шерер
Стадион:
Летцигрунд
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