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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Тун - Грассхоппер
Тун - Грассхоппер: обзор матча 31 мая 2024
Тун
31.05.2024, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, Переходные матчи
1 : 2
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Грассхоппер
43'
K. Koné (П)
3'
Г. Моранди
90+1'
A. Abubakar
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тун - Грассхоппер
90'
+5
Желтая карточка
А. Мабиль
90'
+5
Замена
М. Паскочи
️️️️
А. Мабиль
90'
+5
Замена
T. Meyer
️️️️
А. Абраши
Красная карточка
K. Koné
90'
+4
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
A. Abubakar
Пас отдал
К. Тоберс
69'
Замена
A. Abubakar
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
Желтая карточка
Ж. Бамерт
54'
52'
Желтая карточка
Д. Абелс
ГОЛ с пенальти! 1:1!
K. Koné
43'
41'
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
3'
ГОЛ! 0:1!
Г. Моранди
Пас отдал
Д. Абелс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тун
38
Mateo Matić
ВР
34
Nicola Sutter
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
6
Leonardo Bertone
ЦП
8
Vasilije Janjicic
ЦП
16
Джастин Рот
ЦП
21
D. Franke
ЦФ
20
Koro Koné
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
4
Кристерс Тоберс
ЛП
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
11
Авер Мабиль
ЦП
6
Амир Абраши
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Тун
21
Uros Vasic
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
10
Ihsan Sacko
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Грассхоппер
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
8
Tim Meyer
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
2-3-2
38
34
19
Бамерт
6
8
16
Рот
20
21
3-4-1-2
71
Хаммел
2
Абелс
15
Секо
16
Ндика Матам
11
Мабиль
6
Абраши
7
Нденг
4
Тоберс
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
22
Момо
6
Абраши
8
8
6
Абраши
11
Мабиль
3
Паскочи
3
Паскочи
11
Мабиль
77
де Карвальо Феррейра
11
11
77
де Карвальо Феррейра
Остались в запасе
Тун
Грассхоппер
21
Uros Vasic
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
10
Ihsan Sacko
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
21
Uros Vasic
ЦП
7
Miguel Castroman
ЦП
1
Nino Ziswiler
ЦФ
10
Ihsan Sacko
ЦФ
15
Nando Toggenburg
ЦФ
Остались в запасе
29
Мануэль Куттин
ВР
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
12
Дориан Бабунски
ЦФ
21
Брэдли Финк
ЦФ
Главный тренер
Джефф Сайбене
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Тун - Грассхоппер
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тун
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Янг Бойз
3 : 2
21.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Лига конференций, 3 тур
Тун
3 : 1
05.11.2026
Хартс
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
- : -
06.12.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Главный судья:
Урс Шнайдер
Стадион:
Стокхорн Арена
Посещаемость:
10014
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