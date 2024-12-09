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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Росарио Сентраль
Ривер Плейт - Росарио Сентраль: обзор матча 09 декабря 2024
Ривер Плейт
09.12.2024, понедельник, 01:15
Аргентина. Примера, 26 тур
4 : 0
Завершен
Росарио Сентраль
45+2'
П. Солари
69'
М. Борха
72'
П. Солари
89'
G. Martinez (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Росарио Сентраль
ГОЛ с пенальти! 4:0!
G. Martinez
89'
82'
Замена
М. Ловера
️️️️
K. Ortíz
82'
Замена
E. Coronel
️️️️
D. Martínez
Замена
A. Ruberto
️️️️
П. Солари
80'
79'
Желтая карточка
K. Silva
Замена
М. Ланзини
️️️️
М. Меса
79'
77'
Желтая карточка
D. Martínez
ГОЛ! 3:0!
П. Солари
Пас отдал
G. Martinez
72'
ГОЛ! 2:0!
М. Борха
Пас отдал
Ф. Бустос
69'
66'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
66'
Замена
K. Silva
️️️️
L. Raffin
Замена
М. Борха
️️️️
Ф. Колидио
62'
Замена
G. Martinez
️️️️
К. Эчеверри
62'
59'
Желтая карточка
L. Raffin
46'
Замена
Э. Копетти
️️️️
M. Rubén
46'
Замена
А. Солари
️️️️
G. Duarte
ГОЛ! 1:0!
П. Солари
Пас отдал
К. Эчеверри
45'
+2
34'
Желтая карточка
M. Rubén
Желтая карточка
Ф. Колидио
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
8
Максимильяно Меса
АП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
9
Факундо Колидио
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
47
Luca Raffin
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
45
Kevin Ortíz
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
27
Gaspar Duarte
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
28
Gonzalo Martinez
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
93
Мигель Борха
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
99
Valentino Quintero
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
3
Kevin Silva
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
4-1-1-3-1
34
Армани
21
Акунья
2
Пеццелла
27
Диас
14
Бустос
5
Вильягра
19
8
Меса
30
Эчеверри
7
Солари
9
Колидио
4-1-4-1
1
47
30
24
4
5
Ибарра
26
27
16
45
9
30
Эчеверри
28
28
30
Эчеверри
8
Меса
22
Ланзини
22
Ланзини
8
Меса
7
Солари
32
32
7
Солари
9
Колидио
93
Борха
93
Борха
9
Колидио
4
32
32
4
47
3
3
47
27
23
Солари
23
Солари
27
45
17
Ловера
17
Ловера
45
9
22
Копетти
22
Копетти
9
Остались в запасе
Ривер Плейт
Росарио Сентраль
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
Главный тренер
Марсело Гальярдо
1
Аксель Вернер
ВР
99
Valentino Quintero
ВР
37
Elias Ocampo
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
23
Херемьяс Ледесма
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
99
Valentino Quintero
ВР
37
Elias Ocampo
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Главный тренер
Марсело Гальярдо
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Ривер Плейт - Росарио Сентраль
1
5
Всего ударов по воротам
22
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Угловые удары
6
2
Нарушения
12
19
Офсайды
1
0
Количество передач
527
307
Сейвы
1
5
Точность передач %
86
71
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
0
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
2.49
0.04
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Яэль Фалькон Перес
(Буэнос-Айрес)
Стадион:
Монументаль
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