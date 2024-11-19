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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Архентинос Хуниорс
Институто - Архентинос Хуниорс: обзор матча 19 ноября 2024
Институто
19.11.2024, вторник, 03:30
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
60'
J. Lázaro
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Архентинос Хуниорс
90'
+4
Желтая карточка
F. Álvarez
86'
Замена
G. Verón
️️️️
A. Lescano
86'
Замена
M. Perello
️️️️
J. Herrera
82'
Замена
N. Cordero
️️️️
T. Santamaría
Замена
F. Díaz
️️️️
Д. Пуэбла
79'
Замена
S. Moreyra
️️️️
G. Lódico
79'
69'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
C. Ferreira
69'
Замена
E. Viveros
️️️️
L. Gómez
ГОЛ! 1:0!
J. Lázaro
Пас отдал
G. Rodriguez
60'
Замена
J. Lázaro
️️️️
D. Batallini
58'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
J. Acevedo
58'
42'
Желтая карточка
L. Gómez
Желтая карточка
Д. Пуэбла
38'
Желтая карточка
D. Batallini
34'
31'
Желтая карточка
J. Galván
Замена
L. Carrera
️️️️
F. Alarcón
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Институто
1
Manuel Roffo
ВР
22
Juan Franco
ЦЗ
23
Гонсало Рекена
ЦЗ
6
Fernando Alarcón
(К)
ЦЗ
18
Lucas Rodríguez
ЦЗ
8
Дамиан Пуэбла
ЦП
8
Jonas Acevedo
ЦП
16
Nicolas Dubersarsky
ЦП
20
Gastón Lódico
ЦП
99
D. Batallini
ЦФ
9
Facundo Suárez
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
32
José Herrera
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Институто
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
42
Lautaro Carrera
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
21
Jeremías Lázaro
ЦП
34
Stefano Moreyra
ЦП
30
Franco Díaz
ЦП
5
Roberto Bochi
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
27
Gregorio Rodriguez
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
9
Gastón Verón
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
4-4-2
1
22
6
18
23
Рекена
8
Пуэбла
16
20
8
9
99
4-5-1
50
16
30
66
Вега
29
27
22
18
32
4
19
Ромеро
6
42
42
6
99
21
21
99
20
34
34
20
8
Пуэбла
30
30
8
Пуэбла
8
27
27
8
22
9
9
22
27
29
29
27
18
11
11
18
32
11
11
32
29
9
9
29
Остались в запасе
Институто
Архентинос Хуниорс
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
38
Joaquin Matias Papaleo
ВР
12
Jonathan Bay
ЦЗ
44
Giuliano Cerato
ЦЗ
5
Roberto Bochi
ЦП
36
Victor Cabrera
ЦФ
29
Ignacio Russo
ЦФ
10
Сильвио Ромеро
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Диего Дабове
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Институто - Архентинос Хуниорс
2
3
Всего ударов по воротам
6
16
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
4
Нарушения
10
9
Офсайды
0
2
Количество передач
289
492
Сейвы
1
4
Точность передач %
71
87
Удары мимо ворот
1
7
Блокированные удары
0
8
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
1
8
xG (ожидаемые голы)
0.87
0.91
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
0 : 1
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
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1
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1
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11 июня
1
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14 февраля
1
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1
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