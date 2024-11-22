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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Химнасия
Индепендьенте - Химнасия: обзор матча 22 ноября 2024
Индепендьенте
22.11.2024, пятница, 01:15
Аргентина. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Химнасия
42'
J. Laso
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Химнасия
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
90'
+4
Замена
J. Fedorco
️️️️
F. Vera
90'
+3
88'
Желтая карточка
Y. Cabral
Желтая карточка
R. Rey
86'
81'
Замена
V. Rodríguez
️️️️
N. Colazo
80'
Желтая карточка
M. Panaro
Замена
A. Luna
️️️️
С. Идальго
75'
71'
Желтая карточка
F. Troyansky
68'
Замена
M. Panaro
️️️️
П. де Бласис
66'
Замена
M. Fernández
️️️️
A. Max
46'
Замена
D. Zalazar
️️️️
Л. Кастро
46'
Замена
F. Troyansky
️️️️
S. Primante
Замена
D. Tarzia
️️️️
S. Montiel
46'
Замена
S. Toloza
️️️️
L. González
46'
Желтая карточка
S. Montiel
45'
+4
ГОЛ! 1:0!
J. Laso
Пас отдал
S. Montiel
42'
41'
Желтая карточка
S. Primante
Желтая карточка
L. González
31'
Желтая карточка
D. Pérez
24'
Желтая карточка
Ф. Лойола
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
18
Lucas González
ЦП
9
Габриэль Авалос
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
34
Leandro Mamut
ЦП
16
A. Max
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
8
Пабло де Бласис
(К)
ЦФ
21
Enzo Martínez
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
32
Rubén Martínez
ЦП
16
Sergio Ortiz
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
14
Leonardo Morales
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
7
Manuel Panaro
ЦП
40
David Zalazar
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
11
Franco Troyansky
ЦФ
3-3-1-2
33
2
15
7
15
Ломонако
23
Марконе
14
Лойола
18
9
Идальго
9
Авалос
2-3-5
29
3
19
34
16
19
Кастро
15
19
Кастильо
31
21
8
де Бласис
4
13
13
4
9
Идальго
10
10
9
Идальго
18
7
7
18
7
12
12
7
9
Авалос
19
19
9
Авалос
19
17
17
19
16
25
25
16
8
де Бласис
7
7
8
де Бласис
19
Кастро
40
40
19
Кастро
31
11
11
31
Остались в запасе
Индепендьенте
Химнасия
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
32
Rubén Martínez
ЦП
16
Sergio Ortiz
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
23
Nelson Insfrán
ВР
14
Leonardo Morales
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
32
Rubén Martínez
ЦП
16
Sergio Ortiz
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
14
Leonardo Morales
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
14
Agustín Bolívar
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Марсело Мендес
Статистика матча Индепендьенте - Химнасия
5
4
Всего ударов по воротам
23
4
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
10
24
Офсайды
3
3
Количество передач
277
321
Сейвы
2
5
Точность передач %
72
73
Удары мимо ворот
13
2
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
14
1
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
1.29
0.1
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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