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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Индепендьенте Ривадавия
Расинг Клуб - Индепендьенте Ривадавия: обзор матча 11 ноября 2024
Расинг Клуб
11.11.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 22 тур
2 : 1
Завершен
Индепендьенте Ривадавия
17'
А. Мартинес
87'
Х. Кинтеро
8'
V. Ramis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Индепендьенте Ривадавия
ГОЛ! 2:1!
Х. Кинтеро
87'
Замена
M. Barrios
️️️️
J. Nardoni
83'
80'
Замена
M. Ruiz Díaz
️️️️
L. Sequeira
79'
Замена
F. Milo
️️️️
T. Ostchega
Замена
L. Vietto
️️️️
M. Salas
74'
72'
Замена
A. Mulet
️️️️
M. Cardillo
72'
Замена
G. Ríos
️️️️
D. Ruben Tonetto
69'
Замена
Э. Хам
️️️️
V. Ramis
Замена
S. Solari
️️️️
A. Almendra
58'
Замена
A. Urzi
️️️️
А. Мартинес
46'
ГОЛ! 1:1!
А. Мартинес
Пас отдал
Г. Мартирена
17'
8'
ГОЛ! 0:1!
V. Ramis
Пас отдал
S. Villa
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
21
Agustín García Basso
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
20
Agustín Almendra
ЦП
5
Juan Nardoni
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Индепендьенте Ривадавия
33
Ezequiel Centurión
ВР
40
I. Villalba
ЦЗ
42
Sheyko Studer
ЦЗ
16
Tobías Ostchega
ЦЗ
15
Mauricio Cardillo
ЦП
5
Franco Romero
(К)
ЦП
11
Diego Ruben Tonetto
ЦП
77
Luis Sequeira
ЦП
7
Victorio Ramis
ЦФ
22
Sebastián Villa
ЦФ
29
L. Abecasis
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
24
Martin Barrios
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
19
Luciano Vietto
ЦФ
11
Agustín Urzi
ЦФ
Индепендьенте Ривадавия
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
21
Matías Ruiz Díaz
ЦЗ
25
Federico Milo
ЦЗ
8
Эсекьель Хам
ОП
10
Maximiliano Alvez
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
11
Gonzalo Ríos
ЦП
32
Agustín Mulet
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
3-3-3-1
21
Ариас
27
23
21
8
Кинтеро
5
Соса
15
Мартирена
20
5
17
9
Мартинес
3-4-3
33
40
42
16
5
11
77
15
29
22
7
5
24
24
5
20
32
32
20
17
19
19
17
9
Мартинес
11
11
9
Мартинес
77
21
21
77
16
25
25
16
7
8
Хам
8
Хам
7
11
11
11
11
15
32
32
15
Остались в запасе
Расинг Клуб
Индепендьенте Ривадавия
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
Главный тренер
Густаво Костас
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
4
Факундо Мура
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
Остались в запасе
23
Gonzalo Marinelli
ВР
14
Luciano Gómez
ЦЗ
15
Mateo Ortale
ЦЗ
10
Maximiliano Alvez
ЦП
8
Lautaro Ríos
ЦП
7
F. Romero
ЦФ
9
J. Sanguina
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Мартин Чикотелло
Статистика матча Расинг Клуб - Индепендьенте Ривадавия
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
9
2
Нарушения
11
15
Офсайды
0
3
Количество передач
583
257
Сейвы
1
3
Точность передач %
83
59
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
4
3
Удары из-за пределов штрафной
10
3
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.63
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 1
07.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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