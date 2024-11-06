Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Банфилд - Бельграно
Банфилд - Бельграно: обзор матча 06 ноября 2024
Банфилд
06.11.2024, среда, 23:00
Аргентина. Примера, 21 тур
1 : 1
Завершен
Бельграно
52'
G. Rivera
32'
F. Jara
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Банфилд - Бельграно
Замена
L. Villegas
️️️️
B. Sepúlveda
88'
86'
Замена
П. Чаваррия
️️️️
G. Compagnucci
86'
Замена
G. Heredia
️️️️
F. Jara
80'
Желтая карточка
Ф. Киньон
Желтая карточка
Э. Инсуа
77'
75'
Замена
J. Lucco
️️️️
Б. Рейна
Замена
L. Piñero
️️️️
A. Obando
66'
62'
Замена
L. Menossi
️️️️
Э. Ролон
ГОЛ! 1:1!
G. Rivera
Пас отдал
I. Rodríguez
52'
Замена
G. Rivera
️️️️
Б. Галван
46'
Замена
J. Miguel Soraire
️️️️
E. Cañete
46'
Замена
Э. Инсуа
️️️️
M. de Ritis
46'
Желтая карточка
M. de Ritis
40'
32'
ГОЛ! 0:1!
F. Jara
Пас отдал
J. Velázquez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Банфилд
23
Facundo Sanguinetti
ВР
2
Alexis Maldonado
(К)
ЦЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
6
Mathias de Ritis
ЦЗ
22
Рамиро ди Лусиано
ПЗ
15
C. Nunez
ЦП
19
Ignacio Rodríguez
ЦП
10
Ezequiel Cañete
ЦП
16
Брайан Галван
ПВ
32
Agustín Obando
ЦФ
79
Bruno Sepúlveda
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Бельграно
1
Juan Espinola
ВР
6
Alejandro Rebola
ЦЗ
33
Rafael Delgado
ЦЗ
28
G. Compagnucci
ЦЗ
2
Aníbal Leguizamón
ЦЗ
19
Факундо Киньон
ОП
35
Эстебан Ролон
ЦП
53
Juan Velázquez
ЦП
77
Брайан Рейна
ЦП
11
Francisco González Metilli
ЦФ
29
Franco Jara
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Банфилд
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
12
Эмануэль Инсуа
ЦЗ
8
Jesús Miguel Soraire
ЦП
21
Lautaro Villegas
ЦП
17
Juan Bisanz
ЦП
21
Matías González
ЦП
17
Geronimo Rivera
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
7
Lisandro Piñero
ЦФ
Бельграно
23
Ignacio Chicco
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
34
Gerónimo Heredia
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
5
Lucas Menossi
ЦП
23
Matías Marín
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
26
Jeremías Lucco
ЦФ
9
Franco Rami
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
4-3-1-2
23
2
22
Эрнандес
6
22
ди Лусиано
15
19
10
16
Галван
79
32
4-1-3-2
1
33
28
2
6
19
Киньон
35
Ролон
53
77
Рейна
29
11
6
12
Инсуа
12
Инсуа
6
10
8
8
10
79
21
21
79
16
Галван
17
17
16
Галван
32
7
7
32
29
34
34
29
35
Ролон
5
5
35
Ролон
77
Рейна
26
26
77
Рейна
28
19
Чаваррия
19
Чаваррия
28
Остались в запасе
Банфилд
Бельграно
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
17
Juan Bisanz
ЦП
21
Matías González
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
23
Ignacio Chicco
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
23
Matías Marín
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Остались в запасе
25
José Devecchi
ВР
29
Juan Iribarren
ЦЗ
6
Luciano Recalde
ЦЗ
2
Alejandro Maciel
ЦЗ
17
Juan Bisanz
ЦП
21
Matías González
ЦП
23
Leandro Garate
ЦП
Остались в запасе
23
Ignacio Chicco
ВР
37
Мариано Тройло
ЦЗ
15
Francisco Facello
ЦЗ
6
Nicolás Meriano
ЦЗ
23
Matías Marín
ЦП
8
Ramiro Hernandes
ЦП
26
Facundo Lencioni
ЦП
9
Franco Rami
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сезар Фалькони
Главный тренер
Хуан Крус Реаль
Статистика матча Банфилд - Бельграно
2
1
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
2
2
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
5
Нарушения
9
11
Офсайды
2
2
Количество передач
316
457
Сейвы
1
1
Точность передач %
74
82
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
0.77
1.02
Матчи команд
Банфилд
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Индепендьенте Ривадавия
3 : 1
03.11.2026
Банфилд
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Florencio Sola, Buenos Aires
Новости команд
Все
Банфилд
Бельграно
40-летний экс-форвард сборной Италии попал в реанимацию
26 сентября
Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
40-летний экс-форвард сборной Италии попал в реанимацию
26 сентября
Лидер Первой лиги расстался с «Рокки» Бальбоа и словенским хавбеком
9 сентября
1
Аргентинские клубы готовы арендовать игрока ЦСКА
1 января
1
«Сочи» заинтересовался форвардом сборной Парагвая
2025.12.13 19:29
1
Два клуба РПЛ заинтересовались аргентинским нападающим
2025.12.11 11:54
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки
2024.07.09 10:12
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+