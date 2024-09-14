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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Расинг Клуб - Бока Хуниорс
Расинг Клуб - Бока Хуниорс: обзор матча 14 сентября 2024
Расинг Клуб
14.09.2024, суббота, 23:30
Аргентина. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Бока Хуниорс
21'
J. Nardoni
81'
Р. Мартинес
17'
M. Giménez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Расинг Клуб - Бока Хуниорс
90'
+4
Замена
L. Janson
️️️️
К. Медина
Замена
B. Zuculini
️️️️
А. Мартинес
90'
Замена
Х. Конти
️️️️
S. Quiros
90'
84'
Замена
E. Zeballos
️️️️
И. Мирамон
ГОЛ! 2:1!
Р. Мартинес
Пас отдал
Х. Кинтеро
81'
Замена
Р. Мартинес
️️️️
M. Salas
77'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
A. Almendra
77'
Желтая карточка
J. Nardoni
71'
71'
Замена
Т. Бельмонте
️️️️
P. Fernández
49'
Желтая карточка
Л. Бланко
48'
Желтая карточка
C. Lema
Замена
Б. Родригес
️️️️
Й. Карбонеро
46'
ГОЛ! 1:1!
J. Nardoni
21'
19'
Желтая карточка
А. Ансельмино
17'
ГОЛ! 0:1!
M. Giménez
Пас отдал
М. Мерентьель
13'
Желтая карточка
M. Giménez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
(К)
ОП
5
Juan Nardoni
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
9
Адриан Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Cristian Lema
ЦЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
14
Juan Barinaga
ЦП
6
Кристиан Медина
ЦП
28
Pol Fernández
ЦП
20
Kevin Zenón
ЦП
9
Milton Giménez
ЦФ
30
Аарон Ансельмино
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Расинг Клуб
1
Francisco Gomez
ВР
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
36
Bruno Zuculini
ЦП
11
Matías Acevedo
ЦП
31
Бальтасар Родригес
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Бока Хуниорс
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
22
Exequiel Zeballos
ЦП
8
Томас Бельмонте
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
44
Ignacio Rodríguez
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
4-1-4-1
25
3
15
Мартирена
4
Мура
32
5
Соса
5
17
7
Карбонеро
20
9
Мартинес
2-1-4-3
44
Ромеро
2
3
Бланко
5
Мирамон
6
Медина
28
20
14
16
Мерентьель
30
Ансельмино
9
32
13
Конти
13
Конти
32
20
8
Кинтеро
8
Кинтеро
20
9
Мартинес
36
36
9
Мартинес
7
Карбонеро
31
Родригес
31
Родригес
7
Карбонеро
17
9
Мартинес
9
Мартинес
17
5
Мирамон
22
22
5
Мирамон
28
8
Бельмонте
8
Бельмонте
28
6
Медина
17
17
6
Медина
Остались в запасе
Расинг Клуб
Бока Хуниорс
1
Francisco Gomez
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
11
Matías Acevedo
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
44
Ignacio Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Остались в запасе
1
Francisco Gomez
ВР
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
11
Matías Acevedo
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
32
Santiago Solari
ЦФ
Остались в запасе
12
Leandro Brey
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
18
Milton Delgado
ЦП
10
Jabes Saralegui
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
44
Ignacio Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Статистика матча Расинг Клуб - Бока Хуниорс
1
4
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
2
2
Нарушения
16
12
Офсайды
0
1
Количество передач
391
411
Сейвы
3
1
Точность передач %
72
69
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.47
1.03
Матчи команд
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Presidente Perón, Buenos Aires
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