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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд
Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд: обзор матча 14 сентября 2024
Сан-Лоренсо
14.09.2024, суббота, 21:00
Аргентина. Примера, 14 тур
0 : 1
Завершен
Велес Сарсфилд
4'
B. Romero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд
83'
Замена
R. Piñeiro
️️️️
F. Pizzini
83'
Замена
М. Каррисо
️️️️
Т. Фернандес
72'
Замена
Ж. Элиас
️️️️
C. Aquino
72'
Замена
A. Quirós
️️️️
E. Gómez
69'
Желтая карточка
J. García
Замена
И. Муньяин
️️️️
S. Sosa
67'
Замена
Г. Лухан
️️️️
N. Arias
67'
66'
Желтая карточка
А. Боусат
Замена
А. Вомбергар
️️️️
I. Leguizamon
58'
Желтая карточка
N. Bustos
57'
Замена
M. Braida
️️️️
E. Baez
46'
Замена
N. Bustos
️️️️
N. Tripichio
45'
36'
Желтая карточка
Т. Фернандес
Желтая карточка
E. Baez
22'
4'
ГОЛ! 0:1!
B. Romero
Пас отдал
E. Gómez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Лоренсо
32
Gastón Gómez
ВР
30
Nahuel Arias
ЦЗ
37
Гастон Кампи
(К)
ЦЗ
3
Elías Baez
ЦЗ
24
Nicolás Tripichio
ЦЗ
5
Elián Irala
ЦП
15
Santiago Sosa
ЦП
80
Matias Reali
ЦП
29
Ivan Leguizamon
ЦП
14
Jhohan Romaña
ЦФ
9
Alexis Cuello
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Велес Сарсфилд
1
Tomás Marchiori
ВР
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Elías Gómez
ЦЗ
4
Joaquín García
ЦЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Кристиан Ордоньес
ЦП
30
Агустин Боусат
ЦП
10
Francisco Pizzini
ЦП
22
Claudio Aquino
ЦП
24
Тиаго Фернандес
ЦП
31
Braian Romero
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Сан-Лоренсо
20
Facundo Altamirano
ВР
2
Гонсало Лухан
ЦЗ
27
Malcom Braida
ЦЗ
5
Эрик Ремеди
ОП
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
19
N. Bustos
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
Велес Сарсфилд
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
44
Aarón Quirós
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
39
Жалиль Элиас
ОП
35
Santiago Cáseres
ЦП
21
Бенхамин Бош
ПВ
10
Альваро Монторо
ЦФ
14
Rodrigo Piñeiro
ЦФ
7
Маэр Каррисо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
4-4-2
32
30
3
24
37
Кампи
5
80
29
15
9
14
4-5-1
1
3
4
2
Маммана
16
Гомес
32
Ордоньес
10
22
24
Фернандес
30
Боусат
31
30
2
Лухан
2
Лухан
30
3
27
27
3
15
10
Муньяин
10
Муньяин
15
29
29
Вомбергар
29
Вомбергар
29
24
19
19
24
3
44
44
3
22
39
Элиас
39
Элиас
22
10
14
14
10
24
Фернандес
7
Каррисо
7
Каррисо
24
Фернандес
Остались в запасе
Сан-Лоренсо
Велес Сарсфилд
20
Facundo Altamirano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Остались в запасе
20
Facundo Altamirano
ВР
5
Эрик Ремеди
ОП
28
Nahuel Barrios
ЦП
29
Себастьян Бланко
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
19
F. Fydriszewski
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
17
Agustín Hausch
ЦФ
Остались в запасе
21
Бенхамин Бош
ПВ
80
Randall Rodriguez
ВР
2
Patricio Pernicone
ЦЗ
33
Tomás Guidara
ЦЗ
14
Leonel Roldán
ЦЗ
35
Santiago Cáseres
ЦП
10
Альваро Монторо
ЦФ
36
Francisco Montoro
ЦФ
Главный тренер
Эдгардо Бауза
Главный тренер
Густаво Кинтерос
Статистика матча Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд
2
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
8
Нарушения
12
11
Офсайды
3
1
Количество передач
428
320
Сейвы
5
4
Точность передач %
76
69
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
0.47
1.99
Матчи команд
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Эстудиантес
1 : 2
19.10.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Велес Сарсфилд
2 : 2
01.11.2026
Сан-Лоренсо
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Pedro Bidegain, Flores
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