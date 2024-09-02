Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Архентинос Хуниорс
Химнасия - Архентинос Хуниорс: обзор матча 02 сентября 2024
Химнасия
02.09.2024, понедельник, 23:00
Аргентина. Примера, 13 тур
1 : 0
Завершен
Архентинос Хуниорс
86'
П. де Бласис (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Архентинос Хуниорс
90'
+2
Красная карточка
J. Galván
90'
+1
Желтая карточка
F. Álvarez
90'
+1
Замена
M. Perello
️️️️
S. Prieto
89'
Желтая карточка
J. Herrera
86'
Желтая карточка
J. Galván
86'
Желтая карточка
Á. Rodríguez
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. де Бласис
86'
Замена
J. Merlo
️️️️
Н. Бриаско-Балекян
85'
Замена
П. де Бласис
️️️️
Л. Кастро
80'
78'
Замена
L. Heredia
️️️️
E. Viveros
78'
Замена
A. Gamarra
️️️️
F. Mac Allister
Замена
D. Zalazar
️️️️
M. Abaldo
64'
Желтая карточка
M. Fernández
50'
46'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
A. Lescano
37'
Желтая карточка
F. Mac Allister
32'
Желтая карточка
S. Prieto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
25
Martín Fernández
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
19
Matias Abaldo
ЦП
11
Норберто Бриаско-Балекян
ПП
15
Juan Pintado
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
32
José Herrera
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Химнасия
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
11
Jeremias Merlo
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
8
Пабло де Бласис
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
2
Tobías Palacio
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
11
Matías Perello
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
3-5-2
29
14
3
19
19
Кастро
25
5
19
11
Бриаско-Балекян
19
Кастильо
15
4-5-1
50
16
30
20
22
4
9
22
32
29
88
11
Бриаско-Балекян
11
11
11
Бриаско-Балекян
19
Кастро
8
де Бласис
8
де Бласис
19
Кастро
19
40
40
19
4
18
18
4
20
11
11
20
22
11
11
22
29
23
23
29
Остались в запасе
Химнасия
Архентинос Хуниорс
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
2
Tobías Palacio
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
23
Nelson Insfrán
ВР
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
2
Tobías Palacio
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
55
Juan Cardozo
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Химнасия - Архентинос Хуниорс
1
1
6
Всего ударов по воротам
9
13
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
7
6
Нарушения
16
11
Офсайды
2
3
Количество передач
353
377
Сейвы
2
5
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
1.19
0.61
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Nicolas Martinez, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
Новости команд
Все
Химнасия
Архентинос Хуниорс
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
Комментарий Семака после ничьей с «Химнасией»
5 июля
2
Товарищеский матч. «Зенит» не сумел победить аргентинский клуб
5 июля
21
«Зенит» – «Химнасия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Зенит» сыграет с аргентинским клубом
21 июня
6
В аргентинском клубе оценили вероятность матча, за который «Зенит» заплатит 50+ миллионов
11 июня
23
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+