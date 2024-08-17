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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Клуб
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Клуб: обзор матча 17 августа 2024
Ньюэллс Олд Бойз
17.08.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 11 тур
0 : 1
Завершен
Расинг Клуб
30'
Р. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Клуб
Замена
Х. Мануэль Гарсия
️️️️
B. Calderara
87'
Пенальти не реализован!
И. Рамирес
86'
Замена
Г. Карабахаль
️️️️
Л. Бесоцци
81'
Замена
Т. Хакоб
️️️️
А. Шотт
80'
79'
Замена
J. Manuel Elordi
️️️️
G. Rojas
79'
Замена
Й. Карбонеро
️️️️
Р. Мартинес
Замена
M. Silvetti
️️️️
I. Méndez
71'
71'
Замена
M. Barrios
️️️️
A. Almendra
Желтая карточка
Р. Фернандес
65'
64'
Замена
S. Solari
️️️️
M. Salas
64'
Замена
Х. Конти
️️️️
Б. Родригес
61'
Желтая карточка
G. Rojas
Желтая карточка
А. Шотт
59'
Желтая карточка
I. Méndez
53'
Желтая карточка
Г. Веласкес
47'
Замена
F. González
️️️️
G. Chiaverano
46'
37'
Желтая карточка
Б. Родригес
30'
ГОЛ! 0:1!
Р. Мартинес
Пас отдал
A. Almendra
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюэллс Олд Бойз
1
Lucas Hoyos
ВР
20
Аугусто Шотт
ЦЗ
23
Густаво Веласкес
ЦЗ
15
S. Salcedo
ЦЗ
45
Brian Calderara
ЦЗ
77
Лукас Бесоцци
ЛВ
5
Родриго Фернандес
ОП
13
Ignacio Méndez
ЦП
10
Matko Miljevic
ЦП
21
Giovani Chiaverano
ЦФ
99
Игнасио Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Расинг Клуб
21
Габриэль Ариас
(К)
ВР
3
Marco Di Cesare
ЦЗ
15
Гастон Мартирена
ЦЗ
27
Gabriel Rojas
ЦЗ
23
Nazareno Colombo
ЦЗ
31
Бальтасар Родригес
ЦП
17
Maximiliano Salas
ЦП
20
Agustín Almendra
ЦП
36
Bruno Zuculini
ЦП
11
Agustín Urzi
ЦФ
9
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Густаво Костас
Ньюэллс Олд Бойз
12
Ramiro Macagno
ВР
43
Ezequiel Tomas Moya
ЦЗ
55
Томас Хакоб
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
11
Francisco González
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
27
Габриэль Карабахаль
АП
7
F. Cardozo
ЦФ
24
Mateo Silvetti
ЦФ
11
Хуан Мануэль Гарсия
ЦФ
Расинг Клуб
25
Facundo Cambeses
ВР
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
13
Херман Конти
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
24
Martin Barrios
ЦП
7
Йохан Карбонеро
ЦП
32
Santiago Solari
ЦФ
4-1-2-1-2
1
20
Шотт
15
45
23
Веласкес
5
Фернандес
13
10
77
Бесоцци
99
Рамирес
21
4-4-2
21
Ариас
15
Мартирена
27
23
3
17
20
36
31
Родригес
9
Мартинес
11
20
Шотт
55
Хакоб
55
Хакоб
20
Шотт
21
11
11
21
77
Бесоцци
27
Карабахаль
27
Карабахаль
77
Бесоцци
13
24
24
13
45
11
Гарсия
11
Гарсия
45
27
3
3
27
31
Родригес
13
Конти
13
Конти
31
Родригес
20
24
24
20
9
Мартинес
7
Карбонеро
7
Карбонеро
9
Мартинес
17
32
32
17
Остались в запасе
Ньюэллс Олд Бойз
Расинг Клуб
12
Ramiro Macagno
ВР
43
Ezequiel Tomas Moya
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
25
Facundo Cambeses
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
Главный тренер
Густаво Костас
Остались в запасе
12
Ramiro Macagno
ВР
43
Ezequiel Tomas Moya
ЦЗ
2
Ян Главинович
ЦЗ
21
Leonel Vangioni
ЦЗ
25
Tomás Pérez
ЦП
5
Julián Fernández
ЦП
7
F. Cardozo
ЦФ
Остались в запасе
25
Facundo Cambeses
ВР
32
Santiago Quiros
ЦЗ
4
Факундо Мура
ЦЗ
27
Tobias Rubio
ЦЗ
2
Leonardo Sigali
ЦЗ
8
Хуан Кинтеро
ЦЗ
5
Сантьяго Соса
ОП
Главный тренер
Маурисио Ларрьера
Главный тренер
Густаво Костас
Статистика матча Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Клуб
4
2
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
7
Нарушения
15
19
Офсайды
0
6
Количество передач
298
317
Сейвы
0
4
Точность передач %
70
72
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.85
Матчи команд
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Сан-Лоренсо
0 : 0
25.10.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Marcelo Bielsa, Rosario
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