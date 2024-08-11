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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Уракан
Ривер Плейт - Уракан: обзор матча 11 августа 2024
Ривер Плейт
11.08.2024, воскресенье, 02:30
Аргентина. Примера, 10 тур
1 : 1
Завершен
Уракан
13'
К. Эчеверри
37'
Р. Эчеверрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ривер Плейт - Уракан
90'
+1
Замена
F. Alfonso
️️️️
У. Аларкон
90'
Замена
E. Ramírez
️️️️
W. Mazzantti
Замена
A. Ruberto
️️️️
Ф. Мастантуоно
82'
80'
Желтая карточка
F. Fattori
Желтая карточка
М. Краневиттер
80'
64'
Замена
C. Ibáñez
️️️️
G. Benitez
64'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
64'
Замена
R. Ábila
️️️️
S. Ramírez
Замена
И. Фернандес
️️️️
R. Aliendro
64'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
F. Peña Biafore
64'
Замена
S. Simón
️️️️
П. Солари
56'
53'
Желтая карточка
G. Benitez
Замена
М. Ланзини
️️️️
К. Эчеверри
46'
Желтая карточка
М. Каско
43'
37'
ГОЛ! 1:1!
Р. Эчеверрия
Пас отдал
W. Mazzantti
ГОЛ! 1:0!
К. Эчеверри
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ривер Плейт
34
Франко Армани
(К)
ВР
20
Милтон Каско
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
27
Пауло Диас
ЦЗ
13
Энцо Диас
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
29
Rodrigo Aliendro
ЦП
30
Франко Мастантуоно
ЦП
30
Клаудио Эчеверри
АП
7
Пабло Солари
ПВ
28
Адам Барейро
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Ривер Плейт
23
Херемьяс Ледесма
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Родриго Вильягра
ОП
5
Матиас Краневиттер
ОП
19
Santiago Simón
ЦП
6
Игнасио Фернандес
ЦП
5
Николас Фонсека
ЦП
22
Мануэль Ланзини
АП
32
Agustín Ruberto
ЦФ
29
Франко Карбони
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
50
Ramón Ábila
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
3-2-2-2-1
34
Армани
27
Диас
13
Диас
5
2
Пеццелла
20
Каско
29
30
Мастантуоно
30
Эчеверри
7
Солари
28
Барейро
4-1-2-3
1
Галиндес
2
де ла Фуэнте
16
13
6
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
10
17
7
5
5
Краневиттер
5
Краневиттер
5
7
Солари
19
19
7
Солари
29
6
Фернандес
6
Фернандес
29
30
Эчеверри
22
Ланзини
22
Ланзини
30
Эчеверри
30
Мастантуоно
32
32
30
Мастантуоно
13
25
25
13
17
50
50
17
10
8
8
10
15
Аларкон
35
35
15
Аларкон
7
43
43
7
Остались в запасе
Ривер Плейт
Уракан
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Коудет
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
5
Родриго Вильягра
ОП
23
Херемьяс Ледесма
ВР
32
Федерико Гаттони
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
5
Николас Фонсека
ЦП
29
Франко Карбони
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
33
Lucas Souto
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
8
Franco Watson
ЦП
26
Agustin Toledo
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Коудет
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Ривер Плейт - Уракан
2
2
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
69
31
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
14
14
Офсайды
1
0
Количество передач
679
303
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
68
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.55
0.91
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Монументаль
Новости команд
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Ривер Плейт
Уракан
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
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13
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