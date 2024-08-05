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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Химнасия - Росарио Сентраль
Химнасия - Росарио Сентраль: обзор матча 05 августа 2024
Химнасия
05.08.2024, понедельник, 23:00
Аргентина. Примера, 9 тур
0 : 1
Завершен
Росарио Сентраль
79'
T. O'Connor
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химнасия - Росарио Сентраль
Желтая карточка
Р. Кастильо
90'
+6
Вторая желтая
J. Cruz Esquivel
86'
83'
Замена
A. Modica
️️️️
M. Rubén
83'
Замена
A. Rodríguez
️️️️
Х. Кампас
Желтая карточка
J. Cruz Esquivel
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
T. O'Connor
Пас отдал
Э. Копетти
Замена
J. Cruz Esquivel
️️️️
D. Zalazar
76'
73'
Желтая карточка
T. O'Connor
72'
Замена
T. O'Connor
️️️️
M. Martínez
72'
Замена
K. Ortíz
️️️️
J. Gomez
66'
Замена
Э. Копетти
️️️️
L. Giaccone
Замена
V. Rodríguez
️️️️
N. Colazo
60'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химнасия
29
Marcos Ledesma
ВР
19
Nicolás Colazo
ЦЗ
35
Juan Cruz Cortazzo
ЦЗ
14
Leonardo Morales
(К)
ЦЗ
3
Yonatan Cabral
ЦЗ
25
Бенха Домингес
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
5
Nicolás Garayalde
ЦП
15
Juan Pintado
ЦФ
19
Родриго Кастильо
ЦФ
40
David Zalazar
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
3
Agustín Sández
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Химнасия
27
Julián Kadijevic
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
17
Valentín Rodríguez
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
11
Jeremias Merlo
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
22
Juan Cruz Esquivel
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
45
Kevin Ortíz
ЦП
28
Tomás O'Connor
ЦП
40
Francesco Lo Celso
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
9
Agustin Modica
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
4-3-3
29
19
14
3
35
25
Домингес
19
Кастро
5
40
19
Кастильо
15
4-1-2-1-2
1
2
15
32
3
5
Ибарра
26
16
8
Кампас
9
11
19
17
17
19
40
22
22
40
8
Кампас
30
30
8
Кампас
11
45
45
11
16
28
28
16
9
9
9
9
26
22
Копетти
22
Копетти
26
Остались в запасе
Химнасия
Росарио Сентраль
27
Julián Kadijevic
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
11
Jeremias Merlo
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
27
Julián Kadijevic
ВР
2
Fabricio Corbalan
ЦЗ
32
Gustavo Canto
ЦЗ
31
B. Blasi
ЦЗ
13
Rodrigo Gallo
ЦЗ
11
Jeremias Merlo
ЦП
5
Agustín Sanchez
ЦП
10
Matías Miranda
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
31
Santino Primante
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
40
Francesco Lo Celso
ЦП
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Марсело Мендес
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Химнасия - Росарио Сентраль
2
1
1
Всего ударов по воротам
12
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
11
3
Нарушения
11
8
Офсайды
1
1
Количество передач
349
324
Сейвы
3
6
Точность передач %
75
74
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
0.85
0.86
Матчи команд
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Химнасия
4 : 2
23.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес де Рио-Куарто
1 : 2
31.10.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Juan Carmelo Zerillo, La Plata
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