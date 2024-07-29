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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Бока Хуниорс
Институто - Бока Хуниорс: обзор матча 29 июля 2024
Институто
29.07.2024, понедельник, 02:30
Аргентина. Примера, 8 тур
0 : 0
Завершен
Бока Хуниорс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Бока Хуниорс
88'
Замена
Ф. Фабра
️️️️
Л. Бланко
16'
Желтая карточка
Л. Бланко
Начало матча
Статистика матча Институто - Бока Хуниорс
1
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
7
Нарушения
12
9
Офсайды
4
1
Количество передач
280
537
Сейвы
0
3
Точность передач %
73
85
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
8
3
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.07
0.23
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Марио Альберто Кемпес
Новости команд
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Институто
Бока Хуниорс
Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
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11 июня
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«Крылья Советов» покупают аргентинского защитника
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«Оренбург» подпишет игрока «Институто» за 1 миллион долларов
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Экс-игрок «Зенита» Паредес едва не умер после взятого трофея
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