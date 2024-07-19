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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Институто - Индепендьенте
Институто - Индепендьенте: обзор матча 19 июля 2024
Институто
19.07.2024, пятница, 03:00
Аргентина. Примера, 6 тур
3 : 1
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Институто - Индепендьенте
58'
Замена
A. Canelo
️️️️
Г. Авалос
Начало матча
Статистика матча Институто - Индепендьенте
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
3
Нарушения
14
16
Офсайды
2
1
Количество передач
229
426
Сейвы
2
1
Точность передач %
58
78
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.6
Матчи команд
Институто
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Институто
2 : 2
08.11.2026
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Эстадио Президенте Перон
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