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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ривер Плейт - Бельграно
Ривер Плейт - Бельграно: обзор матча 19 мая 2024
Ривер Плейт
19.05.2024, воскресенье, 00:00
Аргентина. Примера, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бельграно
81'
Ф. Колидио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ривер Плейт - Бельграно
Желтая карточка
М. Краневиттер
85'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Колидио
81'
Замена
Ф. Колидио
️️️️
М. Борха
75'
Начало матча
Статистика матча Ривер Плейт - Бельграно
1
Всего ударов по воротам
22
7
Удары в створ
10
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Нарушения
22
7
Удары мимо ворот
10
4
Блокированные удары
2
3
Матчи команд
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Институто
- : -
29.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Альдосиви
0 : 2
05.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Монументаль
Новости команд
Все
Ривер Плейт
Бельграно
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
Месси впервые сыграет в Аргентине за неместную команду
14 ноября
1
У ЦСКА сорвался трансфер Гонду в «Бока Хуниорс»
6 августа
1
Названа причина возможного срыва трансфера Барко в «Ривер Плейт»
29 июля
3
В «Ривер Плейт» рассказали о ситуации с переговорами по Барко
28 июля
13
Известны требования «Спартака» по Барко
26 июля
9
РФС снял трансферный бан с клуба РПЛ
6 апреля
1
Назван размер долга, из-за которого «Ростов» получил трансферный бан
14 января
6
Заявление «Ростова» о трансферном бане от ФИФА
14 января
7
«Краснодару» интересны два защитника из Южной Америки
2024.07.09 10:12
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