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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бельграно - Расинг Клуб
Бельграно - Расинг Клуб: обзор матча 12 мая 2024
Бельграно
12.05.2024, воскресенье, 23:45
Аргентина. Примера, 1 тур
4 : 4
Завершен
Расинг Клуб
9'
F. Jara
81'
F. Jara
85'
F. Jara
28'
Р. Мартинес (П)
56'
Р. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельграно - Расинг Клуб
ГОЛ! 3:2!
F. Jara
85'
Желтая карточка
F. Jara
84'
ГОЛ! 2:2!
F. Jara
Пас отдал
Б. Рейна
81'
56'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мартинес
28'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мартинес
ГОЛ! 1:0!
F. Jara
9'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Бельграно - Расинг Клуб
1
Всего ударов по воротам
9
17
Удары в створ
4
9
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
9
Нарушения
14
9
Офсайды
1
1
Количество передач
380
351
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.25
1.73
Матчи команд
Бельграно
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Велес Сарсфилд
2 : 2
21.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 16 тур
Химнасия
2 : 1
06.11.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Альдосиви
1 : 0
25.10.2026
Бельграно
Аргентина. Примера, 13 тур
Бельграно
0 : 3
19.10.2026
Ривер Плейт
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Расинг Клуб
2 : 1
31.10.2026
Альдосиви
Аргентина. Примера, 14 тур
Ривер Плейт
1 : 0
26.10.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 12 тур
Расинг Клуб
0 : 2
12.10.2026
Бельграно
Информация о матче
Главный судья:
Назарено Араса
Стадион:
Гиганте де Альберди
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