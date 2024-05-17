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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Саутгемптон - Вест Бромвич
Саутгемптон - Вест Бромвич: обзор матча 17 мая 2024
Саутгемптон
17.05.2024, пятница, 22:00
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
3 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Вест Бромвич
49'
У. Смоллбоун
78'
А. Армстронг
86'
А. Армстронг (П)
90+7'
С. Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Саутгемптон - Вест Бромвич
90'
+7
ГОЛ! 3:1!
С. Кипр
Пас отдал
М. Джонстон
90'
+4
Желтая карточка
Я. М'Вила
Замена
Д. Ротуэлл
️️️️
У. Смоллбоун
90'
Замена
Ш. Чарльз
️️️️
Д. Арибо
90'
89'
Желтая карточка
С. Кипр
ГОЛ с пенальти! 3:0!
А. Армстронг
86'
82'
Желтая карточка
Д. Свифт
82'
Замена
А. Вайманн
️️️️
А. Моуатт
ГОЛ! 2:0!
А. Армстронг
Пас отдал
Ф. Даунс
78'
76'
Желтая карточка
А. Моуатт
Замена
С. Эдози
️️️️
Д. Брукс
74'
73'
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
Р. Фрейзер
66'
64'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
О. Йокушлу
64'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Г. Диангана
64'
Замена
Б. Томас-Асанте
️️️️
Д. Уоллес
ГОЛ! 1:0!
У. Смоллбоун
Пас отдал
Д. Брукс
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
18
Джо Арибо
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
17
Джед Уоллес
(К)
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
14
Секу Мара
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
4-3-2-1
29
МакКарти
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
12
Смоллбоун
4
Даунс
18
Арибо
10
Фрейзер
7
Брукс
10
Армстронг
4-5-1
1
Палмер
2
Ферлонг
5
Бартли
4
Кипр
22
Таунсенд
10
Джонстон
18
Феллоус
20
Моуатт
5
Йокушлу
19
Диангана
17
Уоллес
10
Фрейзер
3
Мэннинг
3
Мэннинг
10
Фрейзер
18
Арибо
19
Чарльз
19
Чарльз
18
Арибо
12
Смоллбоун
7
Ротуэлл
7
Ротуэлл
12
Смоллбоун
7
Брукс
23
Эдози
23
Эдози
7
Брукс
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
5
Йокушлу
6
М'Вила
6
М'Вила
5
Йокушлу
19
Диангана
8
Свифт
8
Свифт
19
Диангана
20
Моуатт
18
Вайманн
18
Вайманн
20
Моуатт
17
Уоллес
23
Томас-Асанте
23
Томас-Асанте
17
Уоллес
Остались в запасе
Саутгемптон
Вест Бромвич
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
14
Секу Мара
ЦФ
31
Росс Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Карлос Корберан
Статистика матча Саутгемптон - Вест Бромвич
4
Всего ударов по воротам
11
8
Удары в створ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Нарушения
11
8
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
1
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Портсмут
- : -
05.12.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
1 : 0
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Тим Робинсон
(Западный Суссекс)
Стадион:
Сент-Мэри
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