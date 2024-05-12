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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Саутгемптон
Вест Бромвич - Саутгемптон: обзор матча 12 мая 2024
Вест Бромвич
12.05.2024, воскресенье, 16:15
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 3
Завершен
Саутгемптон
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Саутгемптон
Замена
А. Рич
️️️️
К. Таунсенд
90'
+1
Замена
Д. Уоллес
️️️️
Т. Феллоус
82'
Замена
С. Аджайи
️️️️
О. Йокушлу
81'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
М. Джонстон
81'
Замена
Д. Свифт
️️️️
Б. Томас-Асанте
81'
73'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
72'
Замена
Р. Фрейзер
️️️️
Р. Мэннинг
72'
Замена
Р. Стюарт
️️️️
А. Армстронг
71'
Замена
Д. Брукс
️️️️
С. Мара
Желтая карточка
М. Джонстон
56'
36'
Желтая карточка
Ф. Даунс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
1
Алекс Палмер
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
5
Кайл Бартли
(К)
ЦЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Грэйди Диангана
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
18
Том Феллоус
ЦП
10
Майкл Джонстон
ЦП
23
Брэндон Томас-Асанте
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Саутгемптон
29
Алекс МакКарти
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
5
Джек Стивенс
(К)
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
18
Джо Арибо
ЦП
12
Уильям Смоллбоун
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Вест Бромвич
24
Джошуа Гриффитс
ВР
6
Семи Аджайи
ЦЗ
3
Адам Рич
ЦЗ
6
Янн М'Вила
ОП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джед Уоллес
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Саутгемптон
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
23
Самуэль Эдози
ЛВ
10
Райан Фрейзер
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
7
Дэвид Брукс
ПВ
31
Росс Стюарт
ЦФ
4-5-1
1
Палмер
22
Таунсенд
5
Бартли
4
Кипр
2
Ферлонг
5
Йокушлу
20
Моуатт
18
Феллоус
10
Джонстон
19
Диангана
23
Томас-Асанте
3-2-3-2
29
МакКарти
4
Харвуд-Беллис
5
Беднарек
5
Стивенс
2
Уокер-Питерс
3
Мэннинг
18
Арибо
12
Смоллбоун
4
Даунс
14
Мара
10
Армстронг
5
Йокушлу
6
Аджайи
6
Аджайи
5
Йокушлу
22
Таунсенд
3
Рич
3
Рич
22
Таунсенд
10
Джонстон
6
М'Вила
6
М'Вила
10
Джонстон
18
Феллоус
17
Уоллес
17
Уоллес
18
Феллоус
23
Томас-Асанте
8
Свифт
8
Свифт
23
Томас-Асанте
3
Мэннинг
10
Фрейзер
10
Фрейзер
3
Мэннинг
14
Мара
7
Брукс
7
Брукс
14
Мара
10
Армстронг
31
Стюарт
31
Стюарт
10
Армстронг
Остались в запасе
Вест Бромвич
Саутгемптон
24
Джошуа Гриффитс
ВР
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Остались в запасе
24
Джошуа Гриффитс
ВР
15
Натаниэль Чалоба
ОП
25
Мэтт Филлипс
ПП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Джо Ламли
ВР
14
Джеймс Бри
ЦЗ
19
Ши Чарльз
ОП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
23
Самуэль Эдози
ЛВ
7
Камалдин Сулемана
ЛВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Рассел Мартин
Статистика матча Вест Бромвич - Саутгемптон
1
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
9
Нарушения
8
9
Офсайды
1
4
Количество передач
320
568
Сейвы
3
2
Точность передач %
87
91
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Портсмут
- : -
05.12.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
1 : 0
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
1 : 3
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Вулверхэмптон
- : -
05.12.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
2 : 0
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Информация о матче
Главный судья:
Сэмюэл Барротт
Стадион:
The Hawthorns, West Bromwich
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