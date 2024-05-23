Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Арда - Славия С
Арда - Славия С: обзор матча 23 мая 2024
Арда
23.05.2024, четверг, 15:15
Болгария. Первая лига, группа B, 5 тур
3 : 1
Завершен
Славия С
33'
T. Yordanov
62'
P. Krachunov
86'
I. Kokonov
41'
V. Nikolov
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арда - Славия С
Замена
I. Yurukov
️️️️
S. Ivanov
89'
Замена
B. Tyutyukov
️️️️
Б. Цонев
89'
Желтая карточка
Ч. Оффор
88'
ГОЛ! 3:1!
I. Kokonov
86'
Замена
Ч. Оффор
️️️️
T. Yordanov
80'
73'
Замена
M. Sorakov
️️️️
V. Kerchev
Замена
Д. Гусейнов
️️️️
I. Tilev
70'
Замена
I. Kokonov
️️️️
E. Mami Tetah
70'
Желтая карточка
Л. Котев
65'
63'
Замена
Г. Иванов
️️️️
И. Минчев
63'
Замена
E. Stoev
️️️️
Д. Александров
ГОЛ! 2:1!
P. Krachunov
62'
52'
Желтая карточка
V. Genev
Желтая карточка
P. Krachunov
50'
47'
Желтая карточка
Э. Томбак
46'
Замена
E. Martinov
️️️️
K. Stoyanov
42'
Желтая карточка
T. Tasev
41'
ГОЛ! 1:1!
V. Nikolov
Пас отдал
T. Tasev
ГОЛ! 1:0!
T. Yordanov
Пас отдал
Б. Цонев
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
12
Okezie Prince Ebenezer
ЦЗ
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
10
Борислав Цонев
ЦП
36
Milen Stoev
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
50
Эртан Томбак
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
88
Toni Tasev
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
10
Vladimir Nikolov
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Арда
13
Petar L. Petrov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
12
Iliya Yurukov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
22
Quentin Seedorf
ЦЗ
33
Галин Иванов
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
2-1-1-5
1
12
6
80
Котев
10
Цонев
91
20
26
33
99
3-2-2-3
92
Вуцов
4
50
Томбак
71
37
3
94
Соле
73
Минчев
10
7
Александров
88
33
18
Гусейнов
18
Гусейнов
33
99
9
Оффор
9
Оффор
99
91
12
12
91
26
17
17
26
10
Цонев
29
29
10
Цонев
73
Минчев
33
Иванов
33
Иванов
73
Минчев
7
Александров
77
77
7
Александров
71
27
27
71
37
35
35
37
Остались в запасе
Арда
Славия С
13
Petar L. Petrov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
22
Quentin Seedorf
ЦЗ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Остались в запасе
13
Petar L. Petrov
ВР
23
Hristo Mitev
ЦЗ
93
Félix Eboa Eboa
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
22
Quentin Seedorf
ЦЗ
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Статистика матча Арда - Славия С
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Информация о матче
Главный судья:
Michael Pavlov, Bulgaria
Стадион:
Арена Арда
Новости команд
Все
Арда
Славия С
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+