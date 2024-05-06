Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Болгария. Первая лига
Славия С - Арда
Славия С - Арда: обзор матча 06 мая 2024
Славия С
06.05.2024, понедельник, 17:45
Болгария. Первая лига, группа B, 2 тур
0 : 0
Завершен
Арда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия С - Арда
Желтая карточка
E. Martinov
90'
+3
Желтая карточка
V. Genev
85'
Замена
E. Martinov
️️️️
И. Соле
77'
75'
Замена
T. Yordanov
️️️️
I. Tilev
Замена
R. Iliev Raychev
️️️️
T. Tasev
72'
70'
Желтая карточка
D. Lozev
60'
Замена
B. Tyutyukov
️️️️
I. Kokonov
Замена
K. Stoyanov
️️️️
Г. Иванов
59'
Замена
Д. Александров
️️️️
E. Stoev
59'
Желтая карточка
И. Минчев
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия С
92
Светослав Вуцов
ВР
50
Эртан Томбак
ЦЗ
3
Martin Georgiev
ЦЗ
4
Viktor Genev
ЦЗ
37
Ventsislav Kerchev
ЦЗ
94
Исаак Соле
ЦП
73
Иван Минчев
ЦП
33
Галин Иванов
ЦП
77
E. Stoev
ЦФ
35
Martin Sorakov
ЦФ
88
Toni Tasev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Арда
1
Anatoli Gospodinov
ВР
6
Plamen Krachunov
ЦЗ
18
Джалал Гусейнов
ЦЗ
80
Лачезар Котев
ОП
12
Iliya Yurukov
ЦФ
9
Чинонсо Оффор
ЦФ
91
S. Ivanov
ЦФ
33
Ivan Tilev
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
20
Deyan Lozev
ЦФ
2
Cascardo Gustavo
ЦФ
Главный тренер
Стамен Белчев
Славия С
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
71
Kristiyan Stoyanov
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
7
Roberto Iliev Raychev
ЦФ
27
Emil Martinov
ЦФ
7
Денислав Александров
ЦФ
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Арда
13
Petar L. Petrov
ВР
81
Atanas Zehirov
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
29
Boris Tyutyukov
ЦФ
17
Ivan Kokonov
ЦФ
99
Tonislav Yordanov
ЦФ
4-3-3
92
Вуцов
50
Томбак
4
37
3
94
Соле
73
Минчев
33
Иванов
88
35
77
2-1-5
1
6
18
Гусейнов
80
Котев
91
2
20
26
33
33
Иванов
71
71
33
Иванов
88
7
7
88
94
Соле
27
27
94
Соле
77
7
Александров
7
Александров
77
29
29
17
17
33
99
99
33
Остались в запасе
Славия С
Арда
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
13
Petar L. Petrov
ВР
81
Atanas Zehirov
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Главный тренер
Стамен Белчев
Остались в запасе
21
Nikolay Krastev
ВР
5
Ивайло Марков
ЦЗ
5
Erol Dost
ЦП
17
Kristian Dobrev
ЦФ
Остались в запасе
13
Petar L. Petrov
ВР
81
Atanas Zehirov
ЦЗ
27
Kerimdzan Ignatov
ЦП
Главный тренер
Хосе Мари Бакеро
Главный тренер
Стамен Белчев
Статистика матча Славия С - Арда
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Славия С
Болгария. Первая лига, 17 тур
Славия С
- : -
04.12.2026
Ботев Враца
Болгария. Первая лига, 16 тур
Локомотив
0 : 0
27.11.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Славия С
0 : 0
07.11.2026
Черно Море
Болгария. Первая лига, 14 тур
ЦСКА София
0 : 0
31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
Локомотив Пл
0 : 0
26.10.2026
Славия С
Арда
Болгария. Первая лига, 16 тур
Арда
- : -
29.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 15 тур
Славия С
1 : 1
21.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 13 тур
Спартак Варна
3 : 2
08.11.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 14 тур
Арда
2 : 1
02.11.2026
Септември
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Главный судья:
Stoyan Arsov, Bulgaria
Стадион:
Aleksandar Shalamanov Stadium, Sofia
Новости команд
Все
Славия С
Арда
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
Российский футболист перешел в болгарский клуб
2025.02.18 11:57
1
Три товарищеских матча в Белеке с участием клубов РПЛ в среду были сорваны
2025.01.23 00:30
ЦСКА может отдать 19-летнего Карпова в аренду болгарской «Славии»
2021.09.04 10:23
7
Тарханов покинет «Енисей» ради возвращения в софийскую «Славию»
2020.09.19 11:17
1
Димитрова привел за собой из «Славии» Тарханов
2017.05.02 06:10
Попов ответил, стоит ли «Спартаку» увольнять Карседо после 2:5 от «Динамо»
6 марта
4
Ивелин Попов ждет предложение от «Спартака»
2025.11.21 15:15
1
Экс-спартаковец Ивелин Попов анонсировал завершение карьеры
2025.11.21 13:45
Попов предсказал победителя матча «Спартак» – ЦСКА: «Уверен»
2025.11.21 08:34
4
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+