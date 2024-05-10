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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 10 мая 2024
Люцерн
10.05.2024, пятница, 21:30
Швейцария. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Грассхоппер
89'
А. Грбич
59'
А. Секо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Грассхоппер
ГОЛ! 1:1!
А. Грбич
Пас отдал
П. Дорн
89'
Замена
Д. Ульрих
️️️️
S. Ottiger
84'
81'
Замена
П. Шурпф
️️️️
А. Мабиль
Желтая карточка
П. Дорн
80'
74'
Замена
Д. Бабунски
️️️️
Ф. де Карвальо Феррейра
Замена
К. Адеми
️️️️
Л. Виллигер
70'
68'
Замена
Ф. Момо
️️️️
A. Abubakar
68'
Замена
Ц. Вильям Нденг
️️️️
А. Абраши
Замена
М. Майер
️️️️
Я. Кадак
67'
Замена
Н. Хаас
️️️️
L. Winkler
67'
65'
Желтая карточка
А. Секо
62'
Желтая карточка
Д. Абелс
59'
ГОЛ! 0:1!
А. Секо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
2
Severin Ottiger
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
4
Йеспер Лефгрен
ЦЗ
5
Leny Meyer
ЦЗ
20
Пиус Дорн
ПЗ
14
Ардон Яшари
(К)
ОП
29
Levin Winkler
ЦП
26
Якуб Кадак
ЦП
9
Адриан Грбич
ЦФ
27
Ларс Виллигер
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Грассхоппер
71
Джастин Хаммел
ВР
16
Тео Ндика Матам
ЛЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
28
Joshua Laws
ЦЗ
15
Аюму Секо
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
77
Филипе де Карвальо Феррейра
ЛВ
6
Амир Абраши
(К)
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
11
Гиотто Моранди
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Люцерн
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
32
Николас Хаас
ЦП
26
Iwan Hegglin
ЦП
7
Макс Майер
АП
19
Дарио Ульрих
ПВ
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Грассхоппер
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
11
Паскаль Шурпф
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
90
Steven Deana
ЦФ
12
Дориан Бабунски
ЦФ
3-3-2-2
1
Лорец
14
Жакес
4
Лефгрен
5
2
14
Яшари
20
Дорн
29
26
Кадак
27
Виллигер
9
Грбич
3-2-2-1-2
71
Хаммел
3
Паскочи
28
15
Секо
2
Абелс
16
Ндика Матам
6
Абраши
11
Мабиль
77
де Карвальо Феррейра
11
Моранди
11
29
32
Хаас
32
Хаас
29
26
Кадак
7
Майер
7
Майер
26
Кадак
2
19
Ульрих
19
Ульрих
2
27
Виллигер
9
Адеми
9
Адеми
27
Виллигер
11
Мабиль
11
Шурпф
11
Шурпф
11
Мабиль
6
Абраши
7
Нденг
7
Нденг
6
Абраши
11
22
Момо
22
Момо
11
77
де Карвальо Феррейра
12
Бабунски
12
Бабунски
77
де Карвальо Феррейра
Остались в запасе
Люцерн
Грассхоппер
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Остались в запасе
42
Mauricio Willimann
ЦЗ
26
Iwan Hegglin
ЦП
18
Тибо Клидже
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
10
Тедди Оку
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Ходжа
ЛЗ
54
Liam Bollati
ЦЗ
57
Elvir Zukaj
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
90
Steven Deana
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Карлос Бернеггер
Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
1
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
15
Офсайды
2
2
Количество передач
451
288
Сейвы
2
2
Точность передач %
83
70
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Санкт-Галлен
- : -
06.12.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Грассхоппер
2 : 1
28.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Информация о матче
Главный судья:
Luca Piccolo, Switzerland
Стадион:
Свисспауэр Арена
Новости команд
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Люцерн
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Люцерн» подписал экс-игрока сборной Германии
2022.08.24 23:23
1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
1
Товарищеские матчи. «Локомотив» разгромно уступил «Люцерну», «Шанхай СИПГ» обыграл «Спартак»
2018.01.18 19:55
25
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2024.11.21 12:15
1
Суперлига. «Базель» спас ничью в матче с «Грассхоппером», Чалов вышел на замену во втором тайме
2022.05.12 23:24
Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
6
«Грассхопер» уволил экс-главного тренера «Спартака» Якина
2018.04.10 15:38
8
«Грассхоппер», который тренирует Якин, может взять в аренду у «Спартака» Давыдова
2018.01.29 15:13
9
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