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Расписание матчей
Сербия. Суперлига
Железничар - Нови Пазар
Железничар - Нови Пазар: обзор матча 18 мая 2024
Железничар
18.05.2024, суббота, 17:00
Сербия. Суперлига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Нови Пазар
3'
V. Stankovic
82'
Л. Романич (П)
45'
М. Петкович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Железничар - Нови Пазар
Желтая карточка
М. Миятович
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Л. Романич
82'
Желтая карточка
С. Йованович
76'
73'
Вторая желтая
М. Петкович
Желтая карточка
S. Purtić
65'
58'
Замена
N. Srećković
️️️️
R. Floro
51'
Желтая карточка
М. Петкович
45'
ГОЛ! 1:1!
М. Петкович
34'
Желтая карточка
R. Floro
16'
Желтая карточка
N. Karaklajić
Замена
B. Balaz
️️️️
I. Lakićević
14'
11'
Желтая карточка
С. Исламович
ГОЛ! 1:0!
V. Stankovic
Пас отдал
D. Grgić
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Железничар
1
Милан Миятович
ВР
33
Ivan Lakićević
ЦЗ
63
Stefan Obradović
ЦЗ
44
Stefan Hajdin
ЦЗ
9
Лазар Романич
ЛВ
25
Dario Grgić
ЦП
18
Branislav Knežević
ЦП
14
Aleksandar Đorđević
(К)
ЦП
22
Stefan Purtić
ЦП
17
Evgen Pavlov
ЦФ
6
V. Stankovic
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Нови Пазар
27
Эбенезер Аннан
ЦЗ
21
Михайло Петкович
ЛВ
23
Dragan Bojat
ЦП
14
Miljan Momcilovic
ЦП
22
Сеад Исламович
(К)
ЦП
24
Rafael Floro
ЦФ
9
Nikola Karaklajić
ЦФ
33
Ejike Opara
ЦФ
13
A. Cisse
ЦФ
22
Adetunji Rasaq Adeshina
ЦФ
25
Filip Pajović
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Железничар
1
Aleksandar Stanković
ВР
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
90
Страхиня Йованович
ЦФ
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
26
Bojan Balaz
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Нови Пазар
1
Nikola Mirkovic
ВР
4
Daris Karišik
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
20
Nikola Srećković
ЦП
18
Kemal Konicanin
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
3-4-1-2
1
Миятович
33
63
44
25
14
22
18
9
Романич
6
17
1-3-1-5
27
Аннан
23
14
22
Исламович
21
Петкович
9
25
22
13
33
90
Йованович
90
Йованович
33
26
26
33
24
20
20
24
Остались в запасе
Железничар
Нови Пазар
1
Aleksandar Stanković
ВР
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
1
Nikola Mirkovic
ВР
4
Daris Karišik
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
18
Kemal Konicanin
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Драган Аничич
Остались в запасе
1
Aleksandar Stanković
ВР
20
Veljko Mirosavić
ЦЗ
6
Mirko Milikić
ЦЗ
33
Marko Konatar
ЦЗ
16
A. Max
ЦП
16
Сулайман Маррех
ЦП
30
Aleksandar Kahvić
ЦФ
20
Despot Obrenović
ЦФ
48
Veljko Trifunović
ЦФ
Остались в запасе
1
Nikola Mirkovic
ВР
4
Daris Karišik
ЦЗ
4
Luka Čermelj
ЦЗ
18
Kemal Konicanin
ЦП
11
Stefan Dimić
ЦП
80
Filip Knežević
ЦП
22
Адем Льяич
АП
23
Irfan Kahrović
ЦФ
44
Марко Щепович
ЦФ
Главный тренер
Предраг Роган
Главный тренер
Драган Аничич
Статистика матча Железничар - Нови Пазар
3
1
4
Всего ударов по воротам
18
8
Удары в створ
9
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Нарушения
18
8
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
4
2
Матчи команд
Железничар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Железничар
- : -
29.11.2026
ОФК
Сербия. Суперлига, 16 тур
Младост
0 : 4
21.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Железничар
3 : 1
07.11.2026
Раднички 1923
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички
0 : 0
02.11.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 2 тур
Раднички 1923
1 : 2
28.10.2026
Железничар
Сербия. Суперлига, 13 тур
ИМТ Белград
0 : 1
23.10.2026
Железничар
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 17 тур
Нови Пазар
- : -
29.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 16 тур
ОФК
0 : 2
21.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 15 тур
Нови Пазар
2 : 0
08.11.2026
Младост
Сербия. Суперлига, 14 тур
Раднички 1923
2 : 0
01.11.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 13 тур
Раднички
0 : 2
23.10.2026
Нови Пазар
Сербия. Суперлига, 12 тур
Нови Пазар
1 : 2
18.10.2026
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