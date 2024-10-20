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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Волна Пинск - Молодечно
Волна Пинск - Молодечно: обзор матча 20 октября 2024
Волна Пинск
20.10.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Первая лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Молодечно
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Волна Пинск - Молодечно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Волна Пинск
2 : 1
22.11.2026
Гомель-2
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Орша
1 : 2
15.11.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Солигорск
0 : 1
07.11.2026
Волна Пинск
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Волна Пинск
1 : 0
01.11.2026
Сморгонь
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Бумпром
1 : 3
24.10.2026
Волна Пинск
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 34 тур
Сморгонь
1 : 2
22.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Молодечно
2 : 3
15.11.2026
Бумпром
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Минск-2
0 : 2
07.11.2026
Молодечно
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Молодечно
5 : 0
02.11.2026
Осиповичи
Беларусь. Первая лига, 26 тур
Динамо-2 Минск
1 : 0
29.10.2026
Молодечно
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