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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Сокол Казань - Уралец-ТС
Сокол Казань - Уралец-ТС: обзор матча 23 июня 2024
Сокол Казань
23.06.2024, воскресенье, 15:30
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
3 : 0
Завершен
Уралец-ТС
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Статистика матча Сокол Казань - Уралец-ТС
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Матчи команд
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 13 тур
Сокол Казань
2 : 3
06.07.2025
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 12 тур
Акрон-2
3 : 0
29.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 11 тур
Волна
2 : 0
22.06.2025
Сокол Казань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Сокол Казань
1 : 0
14.06.2025
КДВ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
3 : 1
08.06.2025
Сокол Казань
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 26 тур
Оренбург-2
1 : 0
19.10.2025
Уралец-ТС
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 25 тур
Уралец-ТС
6 : 0
12.10.2025
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 24 тур
Уралец-ТС
2 : 1
04.10.2025
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 23 тур
Уралец-ТС
0 : 2
28.09.2025
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 22 тур
Урал-2
1 : 2
21.09.2025
Уралец-ТС
Новости команд
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Сокол Казань
Уралец-ТС
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
«Фанком» – «Сокол Казань»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.83
2025.08.04 09:36
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
2025.07.15 19:15
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
2025.07.11 21:37
1
«Фанком» – «Сокол Казань»: прогноз и ставки на матч 5 августа 2025 с коэффициентом 1.83
2025.08.04 09:36
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
1
Участник Второй лиги снялся с турнира посреди сезона
2025.07.15 19:15
Раскрыт размер зарплат во Второй лиге
2025.07.11 21:37
1
Клуб из Казани объявил о смерти: последняя игра состоится возле кладбища, а болельщикам подадут кутью
2025.07.02 18:31
2
Во Второй лиге закрылись 2 клуба, еще 8 под угрозой
2025.12.10 10:40
12
Прогноз на точный счeт матча «Уралец-ТС» – «Урал-2»: Вторая лига Б, 14 июня 2025 года
2025.06.13 09:22
Прогноз на точный счет матча «Уралец-ТС» – «Акрон-2»: Вторая лига Б, 8 июня
2025.06.07 12:19
Прогноз на точный счет матча «Рубин-2» – «Уралец-ТС»: Вторая лига Б, 1 июня 2025
2025.05.31 11:40
Прогноз на точный счeт матча «Уралец-ТС» – «Носта»: Вторая лига Б, 25 мая 2025
2025.05.24 12:23
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